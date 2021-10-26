Tabanca temin edip, indirildiği otobüse yeniden binerek yolcuyu vurdu (2)



YOLCUYU YARALAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Konya'da maske takamadığı için belediye otobüsü şoförü ve yolcuların tepkisiyle karşılaşıp indirilen ve daha sonra temin ettiği tabancayla aynı araca binip tartıştığı yolculardan Recep Ceylan'ı (25) yaralayan Adem Sarıtaş (38) gözaltına alındı. Olaydan sonra kaçıp saklandığı Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesi'ndeki yayla evinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Adem Sarıtaş sorgusu için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sarıtaş, ilk ifadesinde maske takmadığı için otobüsten indirildiğini, sonra taksiyle evine gidip ruhsatsız tabancayı aldığını ve aracın güzergahına gidip beklemeye başladığını anlattı.

Otobüsün durağa gelmesiyle kartını cihaza okutmadan bindiğini belirten Sarıtaş, şunları söyledi:

"Otobüsün en arkasına geçip oturdum, araç hareket etti. Bir sonraki durağa yaklaştığı sırada tabancamı çıkartıp Recep Ceylan'a doğru ateş ettim. Otobüsten indirilirken beni sert bir şekilde iteklemişti. O yüzden ona ateş ettim."

Şüpheli Sarıtaş'ın sorgusu sürerken, yaralanan Recep Ceylan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Salih BÜYÜKSAMANCIDuygu KARAKOÇ/KONYA,(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCIDuygu KARAKOÇ

2021-10-26 17:37:13



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