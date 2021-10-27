Konya Büyükşehir 2021 hedefi olan 400 km mahalle yolunu tamamladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “31 ilçemizde sezon başında belediye başkanlarımız ve ilçe yöneticilerimizle birlikte karar verdiğimiz, sorumluluk alanımızda yer alan 400 kilometre mahalle yolu yapım hedefimize hamdolsun ulaştık” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı için 31 ilçedeki sorumluluk alanında planladığı 400 kilometre mahalle yolu hedefine ulaştı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası’ndan sonra Konya’nın 31 ilçesiyle birlikte topyekün bir kalkınma seferberliği başlatıldığını ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında bulunan mahalle yollarının kaliteli ve yüksek standartlı olmasının en önemli hedeflerinin başında geldiğini söyledi. 2021 yılı yatırım programı kapsamında 400 kilometre mahalle yolu yapımı planladıklarını ve yıl boyunca ekiplerin hummalı bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Başkan Altay, “31 ilçemizde sezon başında belediye başkanlarımız ve ilçe yöneticilerimizle birlikte karar verdiğimiz, sorumluluk alanımızda yer alan 400 kilometre yol yapım hedefimize hamdolsun ulaştık. Bir yılda Konya’dan; Ankara, Adana, Eskişehir veya Antalya mesafelerinden daha uzun mahalle yolu yaptık. Konyalı hemşehrilerimiz konforlu yollarda yolculuk etmeyi hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Mahalle yollarının yanı sıra birçok ilçe merkezinde sıcak asfalt çalışması da yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, Konya’nın yarınlarının daha güzel olması için 31 ilçenin tamamında gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

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