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Konya dijital ortamda 360 derecelik sanal turla yeniden keşfediliyor

İHA

Konya dijital ortamda 360 derecelik sanal turla yeniden keşfediliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki tarihi ve turistik eserlerle şehre kazandırılan çeşitli yatırımların tanıtımı için 360 derecelik sanal tur yayını başlattı. Ziyaretçiler, “www.360konya.com” adresinden Konya’yı ve ilçelerini dijital ortamda yeniden keşfetmenin keyfini çıkarıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki tarihi ve turistik eserlerle çeşitli yatırımların 360 derecelik fotoğraflarla tanıtımının yapıldığı sanal gezi uygulaması başlattı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın her alanda tanıtılmasına büyük önem verdiklerini belirterek, bu kapsamda yürüttükleri çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini söyledi. Hizmete sundukları uygulamayla Konya’nın tarihi, turistik ve önemli eserlerinin tanıtımını dijital ortama taşıdıklarını dile getiren Başkan Altay, “Ziyaretçilerimiz 360konya.com adresinden 360 derecelik fotoğraflarla sanal gezi eşliğinde Konya’yı yeniden keşfetme imkanı buluyor. 2011, 2012, 2013, 2017 ve 2020 yıllarında çekimi yapılmış; Konya merkez ile ilçelerinin 360 derece fotoğraflarının yer aldığı siteyi ziyaret edenler, hem yüzeyden hem de havadan yapılan çekimler sayesinde Konya’yı görmüş kadar keyif alıyor” dedi.

Tarihi ve turistik eserler 360 derecelik fotoğraflarla detaylı incelenebiliyor
360 Konya ile başta Mevlana Müzesi ve Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi olmak üzere; Alaaddin Tepesi, Akyokuş Tepesi, Meram, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, İnce Minare Müzesi, Kültürpark, Japon Parkı, Kule, İplikçi Camii, Şemsi Tebrizi Camii ve Türbesi, Sille Aya Elena Kilisesi gibi eserlerin detaylı ve farklı açılardan 360 derecelik fotoğraflarına erişilebilirken sistemde ilçelerin merkezleri de incelenebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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