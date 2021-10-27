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“Arabam çizildi, niye bakmadın” cinayeti güvenlik kamerasında Konya’da işlenen cinayette katil zanlısının bıçakladığı kapıcının peşinden koşup sığındığı bakkalda tekrar saldırması güvenlik kameralarına yansıdı Zanlının elinden bıçağı alan bakkal Fariz Barıştıran: "Elindeki bıçağı almak için 3 veya 4 dakika kadar uğraştım"

İHA

Konya'da bir kişinin "Arabam çizildi, niye bakmadın" diye tartıştığı kapıcıyı bıçaklama anı ve yaralı kapıcının site içerisindeki bakkala sığındıktan sonra şüphelinin saldırmaya devam etmesi bu sırada bakkalın şahsı engellemeye çalışması güvenlik kameraları tarafında saniye saniye kaydedildi.

“Arabam çizildi, niye bakmadın” cinayeti güvenlik kamerasında Konya’da işlenen cinayette katil zanlısının bıçakladığı kapıcının peşinden koşup sığındığı bakkalda tekrar saldırması güvenlik kameralarına yansıdı Zanlının elinden bıçağı alan bakkal Fariz Barıştıran: "Elindeki bıçağı almak için 3 veya 4 dakika kadar uğraştım"

Konya'da bir kişinin “Arabam çizildi, niye bakmadın” diye tartıştığı kapıcıyı bıçaklama anı ve yaralı kapıcının site içerisindeki bakkala sığındıktan sonra şüphelinin saldırmaya devam etmesi bu sırada bakkalın şahsı engellemeye çalışması güvenlik kameraları tarafında saniye saniye kaydedildi.
Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Sebil Sokak üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, site sakinlerinden A.Ü. (32), otomobilindeki çiziği görmesi üzerine kapıcı olan Adem Topbaş’ı (24) çağırdı. A.Ü.’nün aracının nasıl çizildiğini ve park halindeki aracını neden kontrol etmediğini sorması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu A.Ü., Adem Topbaş’ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Adem Topbaş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Topbaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı A.Ü. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olay anı güvenlik kamerasında
Cinayet ise sitedeki ve bakkaldaki güvenlik kamerasına yansıdı. Sözlü tartışma sonrası A.Ü., sitenin güvenlik kamera odasına kapıcı Adem Topbaş’ı çağırdı. Güvenlik kamera görüntüsünü izletmek için güvenlik odasına gelen kapıcı Adem Topbaş'a, zanlı A.Ü.'nün saldırması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde burada bıçaklanan kapıcı Adem Topbaş, daha sonra site içerisindeki bakkala yaralı halde koşarak sığındı. Şüpheli A.Ü. ise takip ederek kapıcıya yaralı halde burada da saldırdı. Şüphelinin kapıcıya saldırmasını fark eden bakkal sahibi Fariz Barıştıran'ın ise şüpheliyi tutarak elindeki bıçağı alması daha sonra şüphelinin kapıcı Adem Topbaş’a baktığı görülüyor.

"Vurdu beni" diyerek bakkala giren yaralının arkasından gelip burada da saldırdı
Olayı anlatan bakkal Fariz Barıştıran, “Dün gece 9.30 sıraları dükkanı kapatmak üzereydim. Tam çıkmak üzereyken bir anda site görevlisi Adem Topbaş, tanıdığımız oturduğumuz bir arkadaşımız kendisi. 'Vurdu beni' diyerek içeri girdi. Bunu demesiyle arkasından saldırgan da girdi. Zaten şok oldum o anda ne yapacağımı da şaşırdım. O anda Adem düştü zaten. Adem düşmesiyle bu tekrar Adem'e bıçağı götürdü, 'Gebertirim seni' diyerek. O anda ben de kendime geldim, onu üzerinden aldım, yan tarafa doğru attım. Elindeki bıçağı almak için 3 veya 4 dakika kadar uğraştım. Benimle orada mücadeleye girdi bu. Sonra ben yapma etme derken elinden bıçağı aldım. Kimse de yoktu o an yanımda. 112’yi aradım hemen geldi” dedi.

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