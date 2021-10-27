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Maske tartışmasında yolcuyu vuran şüpheli: Bana küfreden kişiyi vurdum

DHA

Maske tartışmasında yolcuyu vuran şüpheli: Bana küfreden kişiyi vurdum


Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA'da maske takamadığı için indirilen belediye otobüsüne tabanca temin edip birkaç durak sonra yeniden binerek tartıştığı yolculardan Recep Ceylan'ı (25) yaralayan Adem Sarıtaş (38) adliyeye sevk edildi. İfadesinde alkollü olduğunu öne süren Sarıtaş, "Otobüse binip bana küfreden kişiye ateş ettim" dedi.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında Karaman Yolu'nda meydana geldi. Adem Sarıtaş, evine gitmek için KültürparkKaşınhanı seferini yapan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 42 ECL 76 plakalı otobüse bindi. Maske takmadığı için şoför ve diğer yolcular tepki gösterince tartışma çıktı. Sarıtaş tepkiler üzerine inerken, otobüs ise Kaşınhanı Mahallesi istikametine devam etti.
YARALI CEYLAN'IN DURUMU İYİ
Adem Sarıtaş, taksiyle evine gidip ruhsatsız tabancası alarak birkaç durak ileride otobüsü beklemeye başladı. Dudağa yanaşan otobüse kartını cihaza okutmadan yeniden binen Sarıtaş, arka koltuğa geçip oturdu. Sarıtaş, otobüs hareket edip bir sonraki durağa yaklaştığı sırada tabancasını çıkartıp tartıştığı yolculardan Recep Ceylan'a ateş etti. Bacağından yaralanan Ceylan kanlar içinde kaldı. Panik yaşayan diğer yolcular, şoförün kapıyı açmasıyla otobüsten inip sağa sola kaçıştı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı Ceylan, ihbar üzerine gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Ceylan'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi. 
Saldırının ardından kaçan Sarıtaş, dün akşam saatlerinde saklandığı Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesi'ndeki yayla evinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. 
'MASKE TAKMAMA RAĞMEN KÜFRETTİLER'
Gözaltına alınan Sarıtaş, ifadesinde olay günü alkollü olduğunu ve maske takmadan otobüse bindiğini söyledi. Sarıtaş, şunları söyledi:
"Olay günü alkollüydüm. Kartı okutup otobüse bindim, maskem takılı değildi. Önce otobüs şoförüyle tartışmaya başladık. Sonra yolcular da dahil oldu. Yolculardan biri de maske verdi. Maskemi takmama rağmen küfrettiler, otobüsten indirdiler. Ben de taksiye binip eve gittim. Evdeki tabancamı alıp, yeniden aynı otobüsün güzergahına çıktım. Otobüse binip bana küfreden kişiye ateş ettim" dedi.
 Sarıtaş, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ
2021-10-27 15:00:40

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