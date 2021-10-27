Koronavirüsten ölen tıp fakültesi öğrencisinin adı parkta yaşatılacak



Duygu KARAKOC/KONYA (DHA)KONYA'da koronavirüsten yaşamını yitiren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf intörn öğrencisi Merve Mercan'ın (23) adı, üniversite kampüsündeki parkta yaşatılacak.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan, geçen yıl koronavirüs testi pozitif çıkınca tedavi altına alındı. Tedavisinden 5 gün sonra da immün (bağışıklık) yetmezliği teşhisi konup, yoğun bakım ünitesine alınan Mercan, eylül ayında, 45 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

İstanbul'da toprağa verilen Merve Mercan'ın adını yaşatmak için Selçuklu Belediyesi üniversite kampüsünde park yaptı. Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2 Kasım'da açılışı gerçekleştirilecek parkın 32 bin metrekare alana sahip olduğunu belirterek, ''Genç yaşta hayatını kaybeden Merve Mercan kardeşimizin ismini öğrenim gördüğü üniversitede yaşatmak için bu parkı inşa ettik. Covid-19´a yenik düşen kardeşimizin ölümü hepimizi derinden sarsmıştı. Adını burada yaşatmanın da gururunu yaşadığımızı belirtmek istiyorum. Parkımızı tamamladık. İnşallah yapacağımız açılışla öğrencilerin güzel vakit geçirecekleri bir ortam olacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Konya / Selçuklu Duygu KARAKOÇ

2021-10-27 15:19:04



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