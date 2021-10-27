Konya’da öldürülen apartman görevlisi son yolculuğuna uğurlandı

Konya’da apartmanın önüne park edilen otomobilinin çizilmesi konusundan tartışma yaşadığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen apartman görevlisi son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, site sakinlerinden Ahmet Ü. (32), otomobilindeki çiziği görmesi üzerine apartman görevlisi Adem Topbaş’ı (24) çağırdı. Ahmet Ü.’nün aracın nasıl çizildiğini ve park halindeki aracını neden kontrol etmediğini sorması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet Ü., Adem Topbaş’ı bıçakladı. Ağır yaralanan Adem Topbaş, yaralı halde sığındığı markette yere yığılıp kaldı. Çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Adem Topbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Topbaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Hastanede işlemleri tamamlanan Adem Topbaş’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze, defnedilmek üzere Kadınhanı ilçesine bağlı Osmancık Mahallesine götürüldü. Adem Topbaş'ın cenazesi Osmancık Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

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