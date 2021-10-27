Maske tartışmasında yolcuyu vuran şüpheli: Bana küfreden kişiyi vurdum (2)

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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TUTUKLANDI

Konya'da maske takamadığı için indirilen belediye otobüsüne tabanca temin edip birkaç durak sonra yeniden binerek tartıştığı yolculardan Recep Ceylan'ı vurarak yaralayan Adem Sarıtaş 'kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ

2021-10-27 16:35:49



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