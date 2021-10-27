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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTO Karatay Üniversitesinde mezuniyet coşkusu

İHA

KTO Karatay Üniversitesinde mezuniyet coşkusu

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi 2019202020202021 Mezuniyet Töreni ve 20212022 Akademik Yıl Açılışı gerçekleşti.
Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan ancak son iki yıldır pandemi nedeniyle yapılamayan KTO Karatay Üniversitesi Mezuniyet Töreni, pandemi koşullarına uygun tedbirler çerçevesinde Konya Spor ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Selçuklu esintilerine sahip, KTO Karatay Üniversitesine özgü mezuniyet cübbelerini giyen öğrenciler, Ahilik Yemini ederek mezun oldu. Bin 767 öğrencinin mezuniyet gururuna, aileleri de ortak oldu. Kur’anı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı ile başlayan program, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk ve KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade’nin konuşmalarıyla devam etti.

“KTO Karatay Üniversitesi iş dünyasının üniversitesi kimliğini ve ruhunu başarıyla taşımaktadır”
Törende konuşma yaparak mezun olan öğrencilerin heyecan ve mutluluklarına ortak olan Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk; “Konya Ticaret Odası’nın insana yaptığı en değerli yatırım olan KTO Karatay Üniversitesi, bugün şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin gururu olan bir eğitim yuvası hâline gelmiştir” diyerek sözlerine başladı. “2009 yılında Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından kurulan ve eğitime farklı bir soluk getiren üniversitemiz, şükürler olsun ki; iş dünyasının üniversitesi kimliğini ve ruhunu başarıyla taşımaya devam etmektedir. Gerek fiziki gerekse akademik ve bilimsel gelişmelerle her geçen gün büyüme ivmesini artıran üniversitemiz; Merkez Kampüsü, Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü’nde yer alan unsurları ve Eğribayat’ta bulunan Hava Parkı ile Türkiye’nin en modern üniversitelerinden biridir.” dedi.

“Daha güçlü yarınlara birlikte yürüyeceğiz”
KTO Karatay Üniversite’sinden mezun olmanın ayrıcalıklarına vurgu yapan Başkan Öztürk, “KTO Karatay Üniversitesi’nden akademik bilgisi ve mesleki donanımı yüksek, millî ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak mezun oluyorsunuz. Fakat unutmamanız gereken bir şey var. Eğitim, ömür boyu süren bir süreçtir. Profesyonel yaşamınızda da ‘olanla’ yetinmeyin. Kendinizi sürekli olarak güncelleyin. Bizler sizleri salt bir mezun olarak görmüyoruz. Bu büyük ailenin her zaman bir parçası ve ferdi olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.
KTO Karataylı mezunlara önemli mesajlar veren Başkan Öztürk; “Umutlarınızı çalmak isteyenler olabilir, sizleri karamsar tablolarla umutsuzluğa sürüklemek isteyenler olabilir. Bu karanlıklara inat; Türk gençliği olarak daima yarınlara heyecanla, inançla, azimle, kararlılıkla ve daha büyük hayallerle bakın. Daha güçlü yarınlara birlikte yürüyeceğiz. Büyük şanlı tarihimiz, ilham kaynağımız olmakta ve bizlere büyük sorumluluklar yüklemektedir. Hedefinize kitlenin ve başaracağınıza inanın” ifadelerine yer verdi.

“KTO Karataylı olmanın ayrıcalıklarını yaşayacaksınız”
KTO Karatay Üniversitesi Prof. Dr. Bayram Sade konuşmasında mezunlara seslenerek, “Sevgili öğrenciler; büyük çaba ve gayretlerinizin sonucu, diplomalarınızı almanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Sadece diploma ile değil; KTO Karatay Üniversiteli olmanın ayrıcalıkları ile elde ettiğiniz kazanımların, kariyer yolculuğunuzda itici bir güç olduğunu yaşayarak göreceksiniz” dedi.
Rektör Sade, konuşmasının bir kısmında sözlerini ailelere atfederek, "Bu uğurda fedakarlıklar yaptınız, nice zorluklar çektiniz, hasret ve özlem duydunuz. Bütün bunlara değdi inanın. Gözünüzün nuru, gönlünüzün süruru evlatlarınız mezun oldu, sadece diplomaları ile değil, tüm kazanımları ile karşınızdalar. Onlarla ne kadar gurur duysanız azdır, asıl kutlamayı siz hakkediyorsunuz yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Üniversitemin bana sağladığı tüm imkanlar için teşekkür ederim”
Üniversite birincisi olarak mezun olmanın heyecanını yaşayan Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu Ayşegül Çeçen, “Tam burslu olarak 4 yıl boyunca aldığım eğitim ve üniversitemin bana sağladığı tüm imkânlar için, KTO Karatay Üniversitesi’ne, Mütevelli Heyeti Başkanı’mız Sayın Selçuk Öztürk’e ve Sayın Rektörü’müz Prof. Dr. Bayram Sade’ye teşekkür ediyorum” dedi.
Mezuniyet kütüğüne ismini çakan KTO Karatay Üniversitesi birincisi Ayşegül Çeçen’e Başkan Öztürk plaket ve hediye verdi, kuşağını ise Rektör Prof. Dr. Bayram Sade bağladı. Bölümlerde birincilik elde eden öğrencilere dekan ve müdürler tarafından hediyeleri takdim edildi.
Kuruluşu 1251 yılına dayanan KTO Karatay Üniversitesi’nin yeni mezunları, Selçuklu kültürünü yansıtan börk ve cübbeleri ile Ahilik Yemini etti. Adını asırlar öncesinden alan üniversiteye yaraşır bir şekilde mezun olmanın haklı gururunu yaşadı. Ahilik Yemininin ardından törende mezuniyet heyecanı yaşayan öğrencilerle öğretim üyeleri fotoğraf çektirdi. Törene, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeleri, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, KTO Karatay Üniversitesi akademisyenleri, mezunlar ve aileleri katıldı.

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