Otomobil yük treninin vagonuna çarptı: 5 yaralı

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Konya’nın Kadınhanı ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobilin yük treninin vagonuna çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.



Kaza, saat 01.00 sıralarında Kadınhanı ilçesine bağlı Hacımehmetli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacımehmetli Mahallesine seyir halinde olan M.T.Ö. (28) idaresindeki 42 AJN 606 plakalı Toyota marka otomobil, hemzemin geçidinden geçmeye çalışırken dikkatsizlik ve tedbirsizlikle Ilgın’dan Konya yönüne giden yük treninin ikinci vagonuna çarptı. Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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