Osmanlı Ocakları, Kaya Alp'in mezarını Konya'da buldu

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)OSMANLI Ocakları, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin atası Kaya Alp'in mezarını Konya'nın Kulu ilçesinde buldu. Mezarın etrafına 500 adet ağaç diken Osmanlı Ocakları, mezardan aldığı bir miktar toprak Ertuğrul Gazi'nin mezarına bırakılacak. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ve beraberindeki heyet Ertuğrul Gazi'nin babası Kaya Alp'ın Kulu ilçesinin Karacadağ'daki mezarı başına gitti. Mezarı başına dua edildikten sonra çevresine 500 adet fidan dikildi. Heyet, Kaya Alp'in mezarından aldığı toprağı Bilecik Söğüt'te bulunan Ertuğrul Gazi'nin mezarına bırakacak.Genel Başkan Kadir Canpolat ve beraberindeki heyet Kulu Belediye Konferans Salonu'nda 'Devlet-i Ebed, Müddet Cumhuriyet Yürüyüşü Tarih ve Kültür Sanat Etkinleri' kapsamında düzenlenen programa katıldı. Programda Prof. Dr. Ahmet Gündüz, Osmanlı Devletini anlattı. Gündüz, şunları söyledi:''Osmanlı Devleti büyük bir devlet. Yaklaşık 622 sene yaşamış. Fazla değil Türkiye'nin 37 toprak büyüklüğüne sahip olmuş. 5 Avrupa kıtası kadar büyüklüğü ulaşmış. Böyle bir devlet. Osmanıl Devleti 36 eyaletti Bu 36 eyaletten biri Bağdat eyaletiydi. Bağdat eyaletinin 29 sancağı vardı. Sancak vilayet demek. Bu sancaklardan biri Ehsa eyaleti, Suudi Arabistan'ın bir vilayeti şu anda.''Osmanlı Devleti'nin güzel uygulamalarının yanı sıra kötü uygulamalarının da olduğunu hatırlatan Gündüz, ''Osmanlı Devleti'nin elbette güzel uygulamaları vardır. Kötü uygulamaları da vardır. Zaten bütün güzel uygulamaları tarih boyunca devam ediverseydi. Osmanlı Devleti yıkılmazdı. Benim burada vermek istediğim iki mesela var. Birincisi 21 yıldır Hollanda gibi İslamofobinin ağır bastığı bir ülkede rektörlük yapıyorum. Maalesef Amerika ve Avrupa tarihcileri, hep Osmanlı Devleti'in zulüm devleti ve at üstünde insanları idare eden devlet olarak anlatmışlar ve özellikle insan haklarını ihlal konusunda örnek haline getirmişler. Acı bir gerçek bu. Allah'a şükür bizim Osmanlı Kanunnameleri gibi 11 ciltlik her biri ansiklopedik boyda eserler çıkıp, bizim kitaplarda Arapça'ya çevrildikten sonra şu an da profesörler bile derslerini anlatırken iki görüş var diye anlatıyorlar. Belgeler çok açık bir şekilde yapılan iftiraların doğru olmadığını gösteriyor.''diye konuştu. Gündüz, Osmanlı Devleti'nde insan hak ve hürriyetinin olduğuna vurgu yaparak, ''Yanlışlıklar, zulümler, hatalar yoktu denilemez. Olmasaydı, Osmanlı Devleti yıkılmazdı. Ama batının zannetiği gibi bizim geçmişimizde insan hak ve hürriyetine saygı var.''dedi.

Konferansın ardından Aslanbek Sultanbekov eserleri seslendirildi. Selçuk, Osmanı ve Cumhuriyet Dönemine ait kıyafetler, defileyle tanıtıldı. Prof. Dr. Ahmet Gündüz'ün eserleri katılımcılara dağıtıldı.

DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA)

2021-10-28 09:46:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.