Ereğli Belediyesinden Kentsel Dönüşüm Projesi bilgilendirme toplantısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ereğli Belediyesinden Kentsel Dönüşüm Projesi bilgilendirme toplantısı

İHA

Ereğli Belediyesinden Kentsel Dönüşüm Projesi bilgilendirme toplantısı

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili toplantıda Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ve proje yetkilileri vatandaşlara proje hakkında bilgi vererek, soruları yanıtladı.
İlk olarak proje hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Hüseyin Oprukçu, “İnşallah el birliği, gönül birliği ile Ereğli'nin huzur şehri olması için samimi bir çaba, samimi bir gayretimiz devam ediyor. Hemşerilerimin birçoğuna mektuplarımız ulaştı. Bir birçoğu da geldi, kentsel dönüşüm ile ilgili bilgi sahibi oldular. Birebir bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bu safhadan sonra protokol imzalayıp anlaşmaya başlayacağız. Hatırlarsanız 2014 seçimlerinde belediye başkanı ve belediye başkanı adayı durumunda iken bu bölgeler hatta Ulu Cami'nin arkası hamamın arka tarafı, Ulu Cami'nin karşısındaki ada, Boyacı Ali Mahallesinin bir kısmı ciddi manada kentsel dönüşüme ihtiyacı var demiştim. Hepiniz gidip geliyorsunuz. Buğday pazarının hali hazırdaki durumu bu. Buğday pazarı, eski sanayi, Hıdırlı Mahallemizin bir kısmı, Hamidiye Mahallemizin bir kısmı, netice itibariyle orada 14 bin dekar bir alan kentsel dönüşüme konu oldu. Kentsel dönüşümle ilgili planı projesi yapıldı. Bu iki buçuk yıllık yoğun bir çabanın, çırpınışın, gayretin sonucu ortaya çıktı. Orada hiç kimsenin bir mağduriyetine de meydan vermeyecek şekilde anlaşmamızı yapacağız. Üç etap halinde inşaata başlayacağız” dedi.

“Hemşerilerimin duasının derdindeyim”
Önceki 5 yıllık hizmet döneminde gerçekleştirdiği önemli projelere vurgu yapan Başkan Oprukçu, “Ulu Cami'nin karşısındaki yerleri, orada yüz elli küsur tane dükkanı kamulaştırdık. O bitmemiş inşaat vardı ya şimdi meydan yaptık orayı, Devlet Bahçeli Meydanı yaptık. Kötü mü oldu? Akbank'ın önünü düşünün, orada iş yerleri vardı. 70 yıldır dokunulmamış bulvar geliyor istasyondan şehrin göbeğine ya da stadyumundan orada daralıyordu, ne yaptık kamulaştırdık. Dükkanların hepsini satın aldık. Satın aldığımız dükkan sahipleri yine bizim verdiğimiz parayla mal mülk sahibi oldular. Ama orada ciddi manada trafiğin de rahatladığı tabloyu ortaya koyduk. Yapılamaz denileni yaptığımızı gördünüz. Ulu Cami'nin önündeki meydanı gördünüz. Ereğli'de bir tane otopark var. Resmi yapılmış kapalı otopark var. O da Ulu Cami'nin önündeki meydanın altı. Şimdi 90 dükkanlarda satın alma işlemimiz devam ediyor. Siyaset halka hizmet etmenin bir aracıdır. Hak Teala lütfetmeyince de halkın teveccüh etmesi söz konusu olmuyor. Hak Teala lütuf edecek. Bir Hakkın rızası hilafına iş yapmamak lazım, bir de halkın rızası hilafına iş yapmamak lazım. Sizlerin duaları olmadığı takdirde benim işim gücüm rast gitmez. Sizin duanızın derdindeyim” ifadelerini kullandı.

“Allah, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum beyden razı olsun”
Huzurun inşa edilmesi bakımından kentsel dönüşümün çok önemli olduğunu belirten Başkan Oprukçu, “İnşallah bu gerçekliği el birliğiyle gerçekleştireceğiz. Başaracağız, yapacağız, zor değil. İnanıyorsanız, istiyorsanız, kararlı iseniz, kaynağınız da varsa ekstra kaynak temin etmeye imkanlarınız varsa sorun çözülüyor. Şimdi Allah razı olsun 2,5 yıllık çaba ve gayretimizin doğal sonucu olarak Çevre ve Şehircilik Bakanımız sevgili hemşerimiz Murat Kurum Bey emin olun, o da olmasa herhalde bir kaşık suda boğulacağız ama iyi ki var, iyi ki desteklerine şahit oluyorum. Allah ondan razı olsun. Çevre Bakanlığının, nihayetinde Çevre Bakanı Murat Kurum beyin onayıyla bu kentsel dönüşüm gerçekleşiyor ve Çevre Bakanlığının desteğiyle yürüyoruz. 14,63 hektarlık bir alan, yani 14 bin 600 metrekare toplam 419 tane mülkiyet bulunmakta orada bunların 375 tanesi özel mülkiyet, 44 tanesi kamuya ait mülkiyet, alan içerisinde bin 391 tane de hak sahibi var. Bin 391 tane hak sahibiyle konuşacağız, görüşeceğiz, artık anlaşma protokolümüzü imzalayacağız. Alan içerisinde 5 adet 9 katlı blok olacak. 2 adet 10 katlı blok, 17 adet 7 katlı blok, 1 adet 3 katlı iş merkezi, 2 adet 2 katlı yine ticaret alanı olacak” dedi.

“650 kişiye istihdam imkanı sağlayacak organizeye bir kağıt fabrikasının kurulmasının arifesindeyiz”
Belediye hizmetlerine de değinen Başkan Oprukçu, Taş Evlerin restorasyonunun ihalesini yaptıklarını ve restorasyonun devam ettiğini hatırlattı. Yurt bulamayan 256 kız öğrenci için kiraladıkları atıl vaziyetteki yurtta konakladığını da belirten Başkan Oprukçu, kız öğrencilerinin açıkta kalmaması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti. İlçeye bir kütüphane yaptırdıklarını da anlatan Oprukçu, "Ereğli'de seçim sırasında da gördüm küçücük bir çalışma salonu, emin olun o çalışma salonunda çocuklarımız üst üste ders çalışmaya, sınavlara falan hazırlanıyorlardı. Üzüldüm, kahroldum. Gelir gelmez ilk talimatım orası oldu. Akhüyük’te termal su çalışmamız devam ediyor. Bakın termal su deyip geçmeyin, Rabbül Alemine niyaz ediyorum. İnşallah bizim yüzümüzü kara çıkarmayacak. Çünkü 36, 37 derece sıcak suyumuz orada istediğimiz zaman akıyor. Atatürk Kültür Parkı’na da çok büyük bir Termal Otel inşallah yapmayı planlıyoruz. Orada da hemşerilerimiz termal tedaviden istifade etsinler. Yani Çiftehan’a, Sandıklı’ya çamura, Afyon'a vesaire gitmek mecburiyetinde kalmasınlar. Şifa bulsunlar istiyorum burada. O sebepten samimi bir gayretimiz devam ediyor" dedi.
Bu sene 37 milyon liralık asfalt yaptıklarını da dile getiren Başkan Oprukçu, 650 kişiye istihdam imkanı sağlayacak organizeye bir kağıt fabrikasının kurulmasının arifesinde olduklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmanlı Ocakları, Kaya Alp'in mezarını Konya'da buldu
YEREL HABERLER Osmanlı Ocakları, Kaya Alp'in mezarını Konya'da buldu
Otomobil yük treninin vagonuna çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil yük treninin vagonuna çarptı: 5 yaralı
Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinde yeni başkan Ramazan Erkoyuncu oldu
YEREL HABERLER Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinde yeni başkan ...
Arabası çizildi diye kapıcıyı öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Arabası çizildi diye kapıcıyı öldüren zanlı ...
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 69. Seçimli Olağan Genel Kurulu yapıldı PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk: “Gelirken bir ceketim ve kafamda yapacaklarım vardı, şimdi kafamdakileri yapılmış eserler olarak size bırakıyor, ceketimi alıp gidiyorum”
YEREL HABERLER Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 69. Seçimli Olağan ...
KTO Karatay Üniversitesinde mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesinde mezuniyet coşkusu
Konyaspor taktik çalıştı
YEREL HABERLER Konyaspor taktik çalıştı
Maske tartışmasında yolcuyu vuran şüpheli: Bana küfreden kişiyi vurdum (2)
YEREL HABERLER Maske tartışmasında yolcuyu vuran şüpheli: Bana ...
Konya'da otobüste tartıştığı şahsı vuran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da otobüste tartıştığı şahsı vuran şüpheli ...
Konya’da öldürülen apartman görevlisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Konya’da öldürülen apartman görevlisi son yolculuğuna ...
Koronavirüsten ölen tıp fakültesi öğrencisinin adı parkta yaşatılacak
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen tıp fakültesi öğrencisinin adı ...
Maske tartışmasında yolcuyu vuran şüpheli: Bana küfreden kişiyi vurdum
YEREL HABERLER Maske tartışmasında yolcuyu vuran şüpheli: Bana ...
Arabası çizildi diye kapıcıyı öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Arabası çizildi diye kapıcıyı öldüren zanlı adliyeye ...
Öldürdüğü site görevlisinin boğazını kesmeye çalıştığı görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Öldürdüğü site görevlisinin boğazını kesmeye ...
Konya'da elektrikli scooter denetimi
YEREL HABERLER Konya'da elektrikli scooter denetimi
Selçuklu Belediyesinin SÜ kampüsünde yaptığı Merve Mercan Parkı tamamlandı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesinin SÜ kampüsünde yaptığı Merve ...
Başkan Kavuş bilim kurtlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Kavuş bilim kurtlarıyla buluştu
Konya ve Aksaray'da "Keykubat Yolu Bisiklet Yarışı" gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Konya ve Aksaray'da "Keykubat Yolu Bisiklet Yarışı" ...
“Arabam çizildi, niye bakmadın” cinayeti güvenlik kamerasında Konya’da işlenen cinayette katil zanlısının bıçakladığı kapıcının peşinden koşup sığındığı bakkalda tekrar saldırması güvenlik kameralarına yansıdı Zanlının elinden bıçağı alan bakkal Fariz Barıştıran: "Elindeki bıçağı almak için 3 veya 4 dakika kadar uğraştım"
YEREL HABERLER “Arabam çizildi, niye bakmadın” cinayeti güvenlik ...
Konya dijital ortamda 360 derecelik sanal turla yeniden keşfediliyor
YEREL HABERLER Konya dijital ortamda 360 derecelik sanal turla ...
Konya Büyükşehir 2021 hedefi olan 400 km mahalle yolunu tamamladı
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir 2021 hedefi olan 400 km mahalle ...
Konya'da boş binadaki yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Konya'da boş binadaki yangın büyümeden söndürüldü
Otomobili çizildiği için tartıştığı site görevlisini öldürdü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Otomobili çizildiği için tartıştığı site görevlisini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.