SÜ ve ARÜ iş birliğinde Türk Müziği Konseri

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı ile Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları tarafından YÖK Anadolu Projesi kapsamında “Türk Müziği Konseri” gerçekleştirdi.

SÜ Sultan Alparslan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konserin ilk bölümlerinde enstrümantal eserler, Ege yöresi eserleri ile Neşet Ertaş’ın “Beni Eller Gibi Görme” eseri icra edildi. Devamında Kars türküsü “Bu Dağlar Kömürdendir”, uzun hava “Tutam Yar Elinden” seslendirildi. Azeri türküsü “Aman Avcı Vurma Beni”, bestesi Hacı Arif Bey’e ait olan “Bakmıyor Çeşmi Siyah Feryade” ile “Nihavend Longa” isimli eserler sunuldu. Konserin son bölümünde ise “Batan Gün Kana Benziyor, İstanbul’dan Üsküdar’a Yol Gider, Bu Akşam Gün Batarken Gel, Kara Bulutları Kaldır Aradan” isimli İstanbul türküleri icra edildi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy yaptığı konuşmada, konserin YÖK Anadolu Projesi’nin çıktıları arasında yer aldığını belirterek programın düzenlenmesinde emeği geçen SÜ Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı ile ARÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarına teşekkür etti.

Konser, öğretim elemanlarına teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi. Konsere Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken, Prof. Dr. İlhan Çiftci ve Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk, ARÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Kurtişoğlu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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