Sokak köpeklerinin uyuşturucu iğneyle vurulup gömüldüğü iddiası



Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA´nın Sarayönü ilçesinde belediye ekiplerinin sokak köpeklerini şantiye alanına gömerken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Köpeklerin uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülüp gömüldüğünü iddia eden Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyon Başkanı Ayşegül Baskoçak Çifçi, "Bizim iddiamızın doğrulanması için 24 saat içerisinde otopsi yapılması gerekiyordu" dedi. Belediyeden yapılan açıklamada ise gömülen köpeklerin sokakta ölü bulunan köpekler olduğu öne sürüldü.

Sarayönü ilçesinde pazartesi günü belediye ekipleri, kamyonetle getirdikleri köpekleri belediyeye ait şantiye alanına gömerken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Açılan çukuru atılan canlı bir köpeğin, çukurdan çıkıp uzaklaştığı anların da yer aldığı görüntüler, sosyal medyada tepki topladı. Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, görüntülerler birlikte Konya Valiliği, Sarayönü Cumhuriyet Savcılığı ve Sarayönü İlçe Tarım Müdürlüğü´ne şikayette bulundu. Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

`KÖPEKLERİN UYUŞTURUCU İĞNE İLE VURULDUĞUNU İDDİA EDİYORUZ´

Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyon Başkanı Ayşegül Baskoçak Çifçi, köpeklerin uyuşturucu iğneyle vurulduğunu öne sürdü. Çiftçi, şunları söyledi:

''İhbarcı, geçtiğimiz pazartesi günü bana ulaştı ve video kayıtlarını gönderdi. İhbarcı, 3 gün boyunca orada çalıştığını ve birçok köpeğin toprağa gömüldüğünü söyledi. Orada canlı hayvanların da olduğunu, sağlık durumlarının da iyi olmadığını, 3 gün boyunca mama verildiğini görmediğini söyledi. Biz de oraya gittik. Belediyeye ait inşaat şantiyesiydi. Burası telle çevrilmiş bir alan ve barınak değil. Burada bir suçüstü olayı var. Biz de Konya Barosu Başkanlığı adına polise giderek şikayetçi olduk. Dosya da aynı gün savcılığa gitti. Bizim iddiamızın doğrulanması için 24 saat içerisinde otopsi yapılması gerekiyordu. Çünkü bu köpeklerin uyuşturucu iğneyle vurulduktan sonra gömüldüğünü iddia ediyoruz. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince suçüstü olmaması durumunda şikayet hakkı, tarım il ve ilçe müdürlüklerine ait. Ancak 3 gündür Konya Tarım İl Müdürlüğü şikayet dilekçesini sunmuş değil. Biz tarım müdürlüğünün şikayet hakkının kullanmasını bekliyoruz. Amacımız hiçbir kurumu zedelemek değil, yasanın uygulanmasını sağlamak"

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Sarayönü Belediyesi iddialar üzerine sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medyada çıkan haberler tamamen asılsız olup, Sarayönü Belediyesi olarak geçmişten beri sokak hayvanlarına sahip çıkılmaktadır. Sosyal medyada gösterilen hayvanlar, vatandaşlar tarafından ihbar edilen ve sokakta ölü olarak bulunan hayvanlardır. Bu hayvanların nasıl ve ne şekilde öldüğü bilinmemektedir. Ölü hayvanların hastalık odağı oluşturmaması için tespit tutanaklarıyla birlikte, vatandaşlarımızın ihbarı ve imzası ile ekiplerimiz tarafından alınmış ve toprağa gömülmüştür. Söz konusu görüntülerde araçtan çıkan köpeğimiz, Konya´daki barınağa gönderilmek üzere sokaktan alınan hayvandır. Bu hayvan barınağa teslim edilmiştir."DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-10-28 14:54:01



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