Konya Galatasaraylılar Derneği’nde yeni dönem başladı. Tek liste ile girilen olağan genel kurulda başkanlığa Konyalı genç iş insanı Zeki Cihat Poçan seçildi.

Konya Galatasaraylılar Derneği’nde olağan genel kurul heyecanı yaşandı. Tek liste halinde girilen genel kurulda başkanlığa Zeki Cihat Poçan seçildi. Üyelere gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür eden Poçan, sarıkırmızılı camia ile Konya sporuna hizmet etme arzusunda olan genç bir yönetim oluşturduklarını belirterek, yeni dönemde başarı çıtasını daha da yükseğe çıkarmanın gayretinde olacaklarını belirtti.

Galatasaray'ın Türkiye’nin uluslararası arenadaki en önemli markası ve en büyük sivil toplum örgütlenmesi olduğunu ve sarıkırmızılılara gönül vermiş taraftarları da bir araya getirmenin temel hedefleri olduğunu ifade eden Poçan, bu amaçla Konya’ya yeni bir dernek binası kazandıracaklarını, çalışmaların artık son aşamada olduğu yeni binanın birkaç hafta içerisinde hizmete açılacağını kaydetti. Poçan, "Hayatımızı adadığımız Galatasaray’a, Türk sporuna ve Konya sporuna hizmet etmek için yeni bir heyecanla bir araya geldik. 5 üniversitesiyle öğrenci şehri Konyamızda genç kardeşlerimizle buluşmak, nezih bir ortamda maçları birlikte izlemek ve omuz omuza sosyal sorumluluk projelerine imza atmak istiyoruz. Sporun sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik olduğu bilinciyle hareket ederek örnek çalışmalar yapacağız. Bizler Konya ile sevinen, Konya ile üzülen insanlarız. Şehrimizin her alanda olduğu gibi sporda da en üst seviyelere çıkması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Konya Galatasaraylılar Derneği olarak, şehrimizin değerlerine bağlı, Konya’mızın her kademesindeki insanları ve kurumlarıyla bir ve beraber olan bir kurumuz" dedi.

Konya Galatasaraylılar Derneği’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

"Zeki Cihat Poçan (Başkan), Şakir Dinçer, Emre Torun, Fatih Baykara, Ali Bağcı, Mustafa Kara, Ahmet Özsamur, Mehmet Sözen, Cem Karademir, Cumhur Ünalmış, Cihat Arpa, Yücel Kocaman, Veli Koç, Ümit Ucun, Buğra Gülüm, Mehmet Büyükkeleş, Alper Atun ve Ferkan Mendi."

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