Recep Konuk görevi Erkoyuncu’ya devretti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Recep Konuk görevi Erkoyuncu’ya devretti

İHA

Recep Konuk görevi Erkoyuncu’ya devretti

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde dün gerçekleştirilen genel kurulda yaklaşık 13 bin kooperatif ortağının çoğunluğunun oylarıyla başkanlığa seçilen Ramazan Erkoyuncu, gerçekleştirilen devir teslim töreni sonrası görevi Başkan Recep Konuk’tan devraldı.
Devir teslim törenine Başkan Konuk’un yönetim kurulunda yer alan üyeler ile Başkan Erkoyuncu’nun listesinden seçilen yönetim ve denetim kurulu üyeleri katıldı. Devir teslim töreninde Başkan Konuk seçimi kazanan Başkan Erkoyuncu’yu çiçekle karşılarken, törenin sonunda 22 yıllık görev süresindeki tecrübe yatırımlarını özetlediği “Ova’nın İncileri” kitabını hediye etti.
Üreticilerin teveccühüne mazhar olan Ramazan Erkoyuncu ve yönetiminin başarılı olacağına yürekten inandığını ve ihtiyaç duyduklarında desteklerinin yanlarında olacağını söyleyen PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, görevi gönül rahatlığıyla devrettiğini belirterek, “Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Kendilerine sonsuz güvencim ve inancım var. Başaracaklarına bütün yüreğimle inanıyorum. Kendilerinin her daim yanında olacağız. Üreticinin kazanması büyüyen ve gelişen işlerimizin daha da çok büyümesi adına safları sık tutacağız. Üreticisiyle, çalışanıyla birlikte omuz omuza vererek inşallah bu 46 tesise daha da çoğunu ilave ederek insanımızın daha çok kazandığı daha çok ürettiği bir sürece birlikte taşıyacağız. Arkadaşlarımın seçim sathı mailindeki gösterdikleri saygın duruşu bütün adaylarla birlikte kutluyorum, tebrik ediyorum. Hep proje odaklı konuştular, inşallah bu projelerini de gerçekleştirirler, gerçekleştireceklerdir” dedi.
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu da Konya Şeker’i daha iyi yerlere getirmek için gayret edeceklerini belirterek, “Başkana çok teşekkür ederiz. Tevazu gösterdi kendinden bahsetmedi ama Recep Konuk ismini yaptığı yatırımlarla tüm Türkiye öğrendi. Hayal denilen şeyi büyük bir yürek ve cesaretle gerçekleştirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun diyoruz. İnşallah biz de o felsefeyi devam ettiririz. Tabii ki, hiçbir şekilde edebiyat yapmayız, kurumun mevcut pozisyonu belli. 46 fabrika ve dev tesisler var bunların bilincindeyiz. Hep birlikte daha iyi yerlere götürmek için gayret edeceğiz. Bundan sonra da önümüzdeki engellerde en büyük danışma kapımız, mihmandarımız sayın başkan olacak. Bu kurumlar asla kimsenin malı değil. Hiç kimse farklı bir şey düşünmesin, başkan her zaman bize mihmandarlık edecek. Bu devasa kurumu bize kazandırıp bugün bize emanet ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Şunu da söylemek isterim ki biz kendilerinin emanetine asla ihanet etmeyiz. Daha genel bir ifadeyle söylersem bu kuruma biz asla ihanet etmeyiz. Daha da ileriye götürmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Kendisine tüm yüreğimle teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Devir teslim töreninin ardından Başkan Ramazan Erkoyuncu, Başkan Recep Konuk’u uğurladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya Galatasaraylılar Derneği'nde yeni dönem
YEREL HABERLER Konya Galatasaraylılar Derneği'nde yeni dönem
Jandarmanın yol kontrolünde seri numarasız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmanın yol kontrolünde seri numarasız tabanca ...
Konya'da otomobil telefon direğine çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da otomobil telefon direğine çarptı: 1 yaralı
İlhan Palut: Fenerbahçe karşısında galip gelmek istiyoruz
YEREL HABERLER İlhan Palut: Fenerbahçe karşısında galip gelmek ...
Kamyonun ticari araca arkadan çarpma anı kask kamerasında
YEREL HABERLER Kamyonun ticari araca arkadan çarpma anı kask ...
Zümrüt Apartmanı faciasında mucizenin simge isimlerinden Muhammet, toprağa verildi
YEREL HABERLER Zümrüt Apartmanı faciasında mucizenin simge ...
İlhan Palut: "Önceliğimiz iyi futbol, iyi mücadele"
YEREL HABERLER İlhan Palut: "Önceliğimiz iyi futbol, iyi mücadele"
Sokak köpeklerinin uyuşturucu iğneyle vurulup gömüldüğü iddiası
YEREL HABERLER Sokak köpeklerinin uyuşturucu iğneyle vurulup ...
Konya emniyeti reklam panolarıyla trafik kazalarına dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Konya emniyeti reklam panolarıyla trafik kazalarına ...
Hadim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER Hadim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Zümrüt faciasından sağ kurtulan Muhammed Kalem’e 17 yıl sonra acı veda Antalya'da balkondan düşerek hayatını kaybeden, Konya'daki Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılan Muhammet Saltuk Kalem'in cenazesi dualarla defnedildi
YEREL HABERLER Zümrüt faciasından sağ kurtulan Muhammed Kalem’e 17 ...
Elindeki telsizle kendisini polis olarak tanıtıp, 2 kişinin parasını aldı
YEREL HABERLER Elindeki telsizle kendisini polis olarak tanıtıp, 2 ...
Konya’da refüje çarpan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Konya’da refüje çarpan kamyon sürücüsü hayatını ...
Otobüsten vurulan yolcunun bacağındaki mermi ameliyatla çıkartılacak
YEREL HABERLER Otobüsten vurulan yolcunun bacağındaki mermi ...
Polis olarak kendini tanıttı, iki kişiyi gasp ettikten sonra yakalandı
YEREL HABERLER Polis olarak kendini tanıttı, iki kişiyi gasp ...
Konya Buluşması'nda muhtarlar Beyşehir’de bir araya geldi
YEREL HABERLER Konya Buluşması'nda muhtarlar Beyşehir’de bir araya ...
Kulu'da yangın tatbikatı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kulu'da yangın tatbikatı gerçekleştirildi
Ünlü şarkıcı Bilal Sonses'e sahnede doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Ünlü şarkıcı Bilal Sonses'e sahnede doğum günü ...
SÜ ve ARÜ iş birliğinde Türk Müziği Konseri
YEREL HABERLER SÜ ve ARÜ iş birliğinde Türk Müziği Konseri
Ereğli Belediyesinden Kentsel Dönüşüm Projesi bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesinden Kentsel Dönüşüm Projesi ...
Osmanlı Ocakları, Kaya Alp'in mezarını Konya'da buldu
YEREL HABERLER Osmanlı Ocakları, Kaya Alp'in mezarını Konya'da buldu
Otomobil yük treninin vagonuna çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil yük treninin vagonuna çarptı: 5 yaralı
Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinde yeni başkan Ramazan Erkoyuncu oldu
YEREL HABERLER Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinde yeni başkan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.