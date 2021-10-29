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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay’ın parklarında yenileme ve düzenleme çalışmaları sürüyor

İHA

Karatay’ın parklarında yenileme ve düzenleme çalışmaları sürüyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, her geçen gün ilçedeki park ve yeşil alanların sayısını artırırken, mevcut parkları da yeniliyor. İlçe genelindeki 1 milyon 534 bin 576 metrekarelik park alanında çalışma yapan ekipler, parkların çok daha modern ve kullanışlı hale gelmesi için çaba gösteriyor.
İlçeyi daha estetik bir görünüme kavuşturmak için tüm ekiplerini seferber eden Karatay Belediyesi, çevre düzenleme çeşitli bakım ve onarım çalışmalarıyla ilçe genelindeki parklara daha temiz ve estetik bir görünüm kazandırıyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak yeni park yapımlarının yanı sıra, ilçe genelindeki mevcut parkların bakım, onarım ve çevre düzenlemelerine de önem verdiklerine vurgu yaptı. Başkan Hasan Kılca, Karatay’daki toplam 1 milyon 534 bin 576 metrekarelik park alanında yenileme, düzenleme, bakım ve onarım çalışması yaptıklarını belirterek, “İlçemizdeki parklarımızın çok daha kullanışlı ve estetik yaşam alanları olarak kalmaları için çalışıyoruz. Bu kapsamda da vatandaşların hem spor yaptığı hem de doğayla buluşarak çocuklarıyla keyifli anlar geçirdiği parklarımızda, bakım, onarım ve yenileme çalışması yaparak çok daha temiz, kullanışlı ve estetik görünüme kavuşturuyoruz. Mevcut parklarımızın yanı sıra ilçe genelinde yürüttüğümüz 40 adet mahalle arası parkı ve yeşil kuşak çalışmamız da aralıksız bir şekilde devam ediyor. Altyapı, eğitim, spor, sağlık ve sosyal alandaki yatırımlarımızın yanı sıra Karatay’ın daha temiz ve daha yeşil bir görünüme kavuşması için de yeni projeler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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