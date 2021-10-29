Konya’da 29 Ekim kutlamaları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da 29 Ekim kutlamaları

İHA

Konya’da 29 Ekim kutlamaları

Konya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü törenle kutlandı.
Feritpaşa Caddesi üzerinde yapılan kutlamalar Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın resmi araç üzerinde vatandaşları selamlamasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Vali Vahdettin Özkan günün anlam ve önemini ifade eden konuşmayı gerçekleştirdi. Vali Özkan konuşmasında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kahraman milletimizin olağanüstü gayret ve fedakarlığıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. yıl dönümünü büyük bir coşku, mutluluk ve gurur içinde kutluyoruz. Cumhuriyet milletimizin azimle ve iman gücüyle gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesinin eseridir. 29 Ekim 1923 tarihinde milletin kayıtsız şartsız egemenliği kabul edilerek bağımsızlık mücadelesinin ruhu ortaya konulmuştur. Bu ruh haklı mücadelesini destansı bir zaferle taçlandıran milletimizin hürriyetine olan en derin tutkusunun ifadesidir” dedi.
Konuşmanın ardından öğrencilerin halk oyunları gösterisi izlendi ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vahdettin Özkan tarafından ödülleri verildi. Program geçit töreniyle sona erdi. Törene, askeri ve mülki erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayram kutlamalarına balkonlarında dans ederek katıldılar
YEREL HABERLER Bayram kutlamalarına balkonlarında dans ederek ...
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Erkoyuncu'dan AK Parti’ye ziyaret
YEREL HABERLER Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı ...
Karatay’ın parklarında yenileme ve düzenleme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Karatay’ın parklarında yenileme ve düzenleme ...
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Recep Konuk görevi Erkoyuncu’ya devretti
YEREL HABERLER Recep Konuk görevi Erkoyuncu’ya devretti
Konya Galatasaraylılar Derneği'nde yeni dönem
YEREL HABERLER Konya Galatasaraylılar Derneği'nde yeni dönem
Jandarmanın yol kontrolünde seri numarasız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmanın yol kontrolünde seri numarasız tabanca ...
Konya'da otomobil telefon direğine çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da otomobil telefon direğine çarptı: 1 yaralı
İlhan Palut: Fenerbahçe karşısında galip gelmek istiyoruz
YEREL HABERLER İlhan Palut: Fenerbahçe karşısında galip gelmek ...
Kamyonun ticari araca arkadan çarpma anı kask kamerasında
YEREL HABERLER Kamyonun ticari araca arkadan çarpma anı kask ...
Zümrüt Apartmanı faciasında mucizenin simge isimlerinden Muhammet, toprağa verildi
YEREL HABERLER Zümrüt Apartmanı faciasında mucizenin simge ...
İlhan Palut: "Önceliğimiz iyi futbol, iyi mücadele"
YEREL HABERLER İlhan Palut: "Önceliğimiz iyi futbol, iyi mücadele"
Sokak köpeklerinin uyuşturucu iğneyle vurulup gömüldüğü iddiası
YEREL HABERLER Sokak köpeklerinin uyuşturucu iğneyle vurulup ...
Konya emniyeti reklam panolarıyla trafik kazalarına dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Konya emniyeti reklam panolarıyla trafik kazalarına ...
Hadim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER Hadim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Zümrüt faciasından sağ kurtulan Muhammed Kalem’e 17 yıl sonra acı veda Antalya'da balkondan düşerek hayatını kaybeden, Konya'daki Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılan Muhammet Saltuk Kalem'in cenazesi dualarla defnedildi
YEREL HABERLER Zümrüt faciasından sağ kurtulan Muhammed Kalem’e 17 ...
Elindeki telsizle kendisini polis olarak tanıtıp, 2 kişinin parasını aldı
YEREL HABERLER Elindeki telsizle kendisini polis olarak tanıtıp, 2 ...
Konya’da refüje çarpan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Konya’da refüje çarpan kamyon sürücüsü hayatını ...
Otobüsten vurulan yolcunun bacağındaki mermi ameliyatla çıkartılacak
YEREL HABERLER Otobüsten vurulan yolcunun bacağındaki mermi ...
Polis olarak kendini tanıttı, iki kişiyi gasp ettikten sonra yakalandı
YEREL HABERLER Polis olarak kendini tanıttı, iki kişiyi gasp ...
Konya Buluşması'nda muhtarlar Beyşehir’de bir araya geldi
YEREL HABERLER Konya Buluşması'nda muhtarlar Beyşehir’de bir araya ...
Kulu'da yangın tatbikatı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kulu'da yangın tatbikatı gerçekleştirildi
Ünlü şarkıcı Bilal Sonses'e sahnede doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Ünlü şarkıcı Bilal Sonses'e sahnede doğum günü ...
SÜ ve ARÜ iş birliğinde Türk Müziği Konseri
YEREL HABERLER SÜ ve ARÜ iş birliğinde Türk Müziği Konseri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.