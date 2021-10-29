Konya'da toplulaştırma çalışmaları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da toplulaştırma çalışmaları devam ediyor

İHA

Konya'da toplulaştırma çalışmaları devam ediyor

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Konya'da yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Ülkemizde 14,3 milyon hektar tarım alanı toplulaştırma yapmaya uygundur. Toplulaştırma çalışmaları açısından Konya'nın yeri ayrıdır. Bilindiği üzere ülkemizde toplulaştırma çalışmalarına 1961 yılında Konya ili Çumra ilçesine bağlı şu anda mahalle olan Karkın köyünde başlanmıştır. Karkın Mahallesinde çeşitli dönemlerde toplam 8 adet toplulaştırma çalışması yapılmıştır. Son çalışma geçiş döneminde 10 bin 500 hektarlık alan tescil edilmiştir. 2018 yılında, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü görev sahasında yer alan Konya Bölge Müdürlüğümüz uygulama alanlarından Konya 7. Kısım AT ve TİGH projesi kapsamında Konya ili Karapınar ilçesine Bağlı Akçayazı, Çiğil, Hasanoba, Küçükaşlama, İslik, Kayacık, Ortaoba, Sazlıpınar, Şabanlı, Taşpınar, Yenikuyu Mahalleleri ile Çumra ilçesine bağlı Büyükaşlama ve Uzunkuyu Mahallelerinde toplam 51 bin 100 hektar dekar alanda arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmaktadır. Proje kapsamında tüm mahallelerin tescil çalışmaları tamamlanmıştır. Toplam 996 km tarla içi yol planlanmış olup ham yol olarak tamamı açılmıştır. Açılan yolların 700 km’lik kısmının stabilize çalışmaları tamamlanmış olup kalan kısmının stabilize çalışmaları devam etmektedir. Yapılan toplulaştırma çalışmalarında ülkemizin 2023 vizyonuna uygun olarak sadece sınır düzeltmesi ya da arazi birleştirme yapılmamakta, aynı zamanda arazilere sulama ve tarla içi geliştirme hizmetleri de sunulmaktadır. Arazi toplulaştırma ile sadece sulama projeleri yatırımları haricinde otoban, çevre yolu ve demiryolu projelerinin yapımında da tasarrufa gidilmekte, yol koridorları mümkün olduğunca hazine arazilerinden karşılanmaya çalışılmaktadır. DSİ olarak ülkemizin suyuna da toprağına da sahip çıkıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da 29 Ekim kutlamaları
YEREL HABERLER Konya’da 29 Ekim kutlamaları
Bayram kutlamalarına balkonlarında dans ederek katıldılar
YEREL HABERLER Bayram kutlamalarına balkonlarında dans ederek ...
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Erkoyuncu'dan AK Parti’ye ziyaret
YEREL HABERLER Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı ...
Karatay’ın parklarında yenileme ve düzenleme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Karatay’ın parklarında yenileme ve düzenleme ...
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Recep Konuk görevi Erkoyuncu’ya devretti
YEREL HABERLER Recep Konuk görevi Erkoyuncu’ya devretti
Konya Galatasaraylılar Derneği'nde yeni dönem
YEREL HABERLER Konya Galatasaraylılar Derneği'nde yeni dönem
Jandarmanın yol kontrolünde seri numarasız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmanın yol kontrolünde seri numarasız tabanca ...
Konya'da otomobil telefon direğine çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da otomobil telefon direğine çarptı: 1 yaralı
İlhan Palut: Fenerbahçe karşısında galip gelmek istiyoruz
YEREL HABERLER İlhan Palut: Fenerbahçe karşısında galip gelmek ...
Kamyonun ticari araca arkadan çarpma anı kask kamerasında
YEREL HABERLER Kamyonun ticari araca arkadan çarpma anı kask ...
Zümrüt Apartmanı faciasında mucizenin simge isimlerinden Muhammet, toprağa verildi
YEREL HABERLER Zümrüt Apartmanı faciasında mucizenin simge ...
İlhan Palut: "Önceliğimiz iyi futbol, iyi mücadele"
YEREL HABERLER İlhan Palut: "Önceliğimiz iyi futbol, iyi mücadele"
Sokak köpeklerinin uyuşturucu iğneyle vurulup gömüldüğü iddiası
YEREL HABERLER Sokak köpeklerinin uyuşturucu iğneyle vurulup ...
Konya emniyeti reklam panolarıyla trafik kazalarına dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Konya emniyeti reklam panolarıyla trafik kazalarına ...
Hadim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER Hadim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Zümrüt faciasından sağ kurtulan Muhammed Kalem’e 17 yıl sonra acı veda Antalya'da balkondan düşerek hayatını kaybeden, Konya'daki Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılan Muhammet Saltuk Kalem'in cenazesi dualarla defnedildi
YEREL HABERLER Zümrüt faciasından sağ kurtulan Muhammed Kalem’e 17 ...
Elindeki telsizle kendisini polis olarak tanıtıp, 2 kişinin parasını aldı
YEREL HABERLER Elindeki telsizle kendisini polis olarak tanıtıp, 2 ...
Konya’da refüje çarpan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Konya’da refüje çarpan kamyon sürücüsü hayatını ...
Otobüsten vurulan yolcunun bacağındaki mermi ameliyatla çıkartılacak
YEREL HABERLER Otobüsten vurulan yolcunun bacağındaki mermi ...
Polis olarak kendini tanıttı, iki kişiyi gasp ettikten sonra yakalandı
YEREL HABERLER Polis olarak kendini tanıttı, iki kişiyi gasp ...
Konya Buluşması'nda muhtarlar Beyşehir’de bir araya geldi
YEREL HABERLER Konya Buluşması'nda muhtarlar Beyşehir’de bir araya ...
Kulu'da yangın tatbikatı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kulu'da yangın tatbikatı gerçekleştirildi
Ünlü şarkıcı Bilal Sonses'e sahnede doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Ünlü şarkıcı Bilal Sonses'e sahnede doğum günü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.