Akşehir’de 29 Ekim kutlamaları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Akşehir ilçesinde Cumhuriyetin Kuruluşunun 98. yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kurtuluş Savaşı sırasında Batı Cephesi Karargahı’na ev sahipliği yapan Akşehir’de kutlamalar Cumhuriyet Meydanı’ndaki alanda yapıldı. Tören, Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci’nin tebrikleri kabulü ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kaymakam İsmail Küreci, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Kanyılmaz meydandaki halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İsmail Küreci yaptı. Kaymakam Küreci’nin konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu. Okullar arasında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Akşehir Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından Akşehir Belediye Bandosu eşliğinde geçit töreninin yapılmasıyla birlikte tören sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.