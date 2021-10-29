Fenerbahçe'ye Konya'da coşkulu karşılama

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Hasan DÖNMEZ / KONYA,(DHA)Süper Lig'in 11´inci haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Konya'ya geldi. Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'un konuğu olacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık üstlenecek.

Fenerbahçe kafilesi, karşılaşma için bugün tarifeli uçakla Konya'ya geldi. Sarı-lacivertlileri havaalanında yüzlerce taraftar karşıladı. Taraftarların tezahüratları arasında takım otobüsüne binen futbolcular ve teknik heyet, kamp yapacakları otele doğru hareket etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Futbolcuların havalanından çıkışı

-Otobüse binmesi

-Taraftarların sevgi gösterisiDHA-Spor Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ

2021-10-29 20:30:29



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