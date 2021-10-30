Kendisini terk eden eşinin baba evini bastı: 1 ölü, 3 yaralı (2)

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SOSYAL MEDYADAN HELALLİK İSTEMİŞ

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, aralarında çıkan tartışma sonrası baba evine dönen eşi Nuriye Ünver´in (30), peşinden gidip evde bulunan eşine, kayınpederine, kayınvalidesine ve eşinin babaannesine tabancayla ateş açan Ahmet Rufai Ünver´in (33), eşini öldürdükten sonra sosyal medya hesabından helallik istediği ortaya çıktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-10-30 00:38:12



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