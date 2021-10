Kepçe operatörü yüreğini 300 'can dost'a açtı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’de ilk kez Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında kurulan Çalışan Gençlik Meclisi’nin düzenlediği futbol turnuvasının final müsabakalarına katılarak gençlerle bir araya geldi. Turnuvada şampiyon olan takımı ve katılan tüm takımları tebrik eden Başkan Altay, “Konya’nın üreten bir gençliği var. Gençlerle ilgili olan her projeyi desteklediğimiz gibi bunu da destekliyoruz” dedi.

Türkiye’de ilk kez Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Çalışan Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen futbol turnuvası sona erdi. Şehit Nihat Gün Stadyumu’nda düzenlenen turnuvanın son günündeki final müsabakalarına katılarak Çalışan Gençlik Meclisi üyesi gençlerle bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çalışan Gençlik Meclisi’nin Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek bir uygulaması olduğunu ifade etti. İlk kez oluşturdukları Çalışan Gençlik Meclisi’nin ilk meyvelerini futbol turnuvasıyla neticelendirdiklerini kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, maçların çok çekişmeli ve güzel geçtiğini, önemli olanın takım ruhunu ortaya koyabilmek olduğunu söyledi.



“Gençlerle ilgili her projeyi destekliyoruz”

Çalışan gençleri bir araya getirerek kaynaştırmak ve spora yönlendirebilmek istediklerini dile getiren Başkan Altay, “Konya’nın buna altyapısı çok müsait. Gençlerle ilgili olan her projeyi desteklediğimiz gibi bunu da destekliyoruz. En önemlisi çalışan arkadaşlarımız bu işte bizimle beraber. Konya’nın üreten bir gençliği var. İnşallah bu şekilde daha çok proje geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Turnuvayı kazanan Ataspor’u ve katılan tüm takımları tebrik eden Uğur İbrahim Altay, Konya’da çalışan tüm gençleri Çalışan Gençlik Meclisi’ne davet etti. Çalışan Gençlik Meclisi Başkanı Veli Vural da çalışan gençlikle alakalı bu zamana kadar verdiği destekten dolayı Altay’a teşekkür etti. Turnuvanın finalinde Ataspor ile Tikitaka takımları karşı karşıya geldi. Normal süresi 11 eşitlikle biten mücadeleyi penaltı atışları sonunda kazanan Ataspor şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülük dördüncülük maçında ise İlbank’ı mağlup eden Ketder turnuvayı üçüncü bitirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.