İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçından notlar



İsmail AKKAYA / KONYA (DHA) İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Süper Lig'de bugüne kadar 40 kez karşılaşan iki takımdan Fenerbahçe 31 maçta, Konyaspor da 6 maçta galip geldi. 3 maç da beraberlikle sonuçlandı.

MESUT ÖZİL, SERDAR AZİZ VE OSAYI KADRODA YOK

Ağrıları nedeniyle son antrenmana çıkamayan tecrübeli futbolcu Mesit Özil, Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı. Sarı lacivertli ekipte Mesut Özil ile birlikte sakatlığı devam eden Serdar Aziz ve cezalı Bright Osayi-Samuel kadroda yer almadı. Cezasını tamamlayan kaleci Altay ile Kim Min-Jae ilk 11'deki yerlerini aldı. Luiz Gustavo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

CIKALLESHI DÖNDÜ

Konyaspor'da ise Arnavutluk Milli Takımı kampında koronavirüse yakalanan ve bir süre kadro dışında kalan Cikalleshi, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de görev yaptı. Sakatlığı bulunan Ahmet Hassan ve Hadziahmetovic ise Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı.DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

2021-10-30 19:17:38



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