İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: 2-1

İsmail AKKAYA / KONYA,(DHA)-STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER:Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk.90+1 Adil Demirbağ) Oğulcan Ülgün (Dk. 85 M'Poku), Bytyqi (Dk. 77 Michalak), Serdar Gürler, Çekici (Dk. 77 Rahmanovic), Cikalleshi

FENERBAHÇE: Altay Bayındır (Dk. 72 Berke Özer) Szalai, Kim Min Jae, Tisserand, Nazım Sangare (Dk. 40 Novak), Gustavo (Dk. 58 Mert Hakan Yandaş), Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Rossi (Dk. 40 Serdar Dursun), Pelkas (Dk. 40 İrfan Can Kahveci), Valencia

GOLLER:Dk. 3 Soner Dikmen, Dk. 10 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor) Dk. 84 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor) Zajc, Mert Hakan (Fenerbahçe)Süper Lig'in 11'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. 3'üncü dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic ortasını yaptı. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahasının dışındaki Soner Dikmen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti: 1-0.

10'uncu dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Guilherme ortasını yaptı. Arka direkte iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0.

38'inci dakikada Nazım'ın ortasında ceza sahasındaki Pelkas kafayı vurdu, top auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

55'inci dakikada sağ kanattan İrfan Can Kahveci'nin ortasında Valencia iyi vurdu, top kaleci Sehic'ten sekti. Seken topta Valencia'nın röveşatasında top bu kez üst direkten oyun alanına geri döndü.

63'üncü dakikada Serdar Gürler'in pasıyla altpasın hemen içinde topla buluşan Cekici'nin şutunda top yandan dışarı gitti.

69'uncu dakikada Bytyqi'nin ceza sahası sol çaprazından ortasında topa müdahale eden Altay, Serdar Gürler ile çarpıştıktan sonra sol omzundan sakatlandı. Genç file bekçisi gözyaşları içinde yerini Berke'ye bıraktı.

84'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta İrfan Can, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

90+7'nci dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Michalak, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Berke topu kornere tokatladı.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

