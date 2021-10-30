Altay, Valencia ve Gustavo sağlık kontrolüne götürüldü

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Hasan DÖNMEZ / KONYA (DHA) Fenerbahçe'nin İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup olduğu Süper Lig 11'inci hafta maçında sakatlık geçiren futbolcular Altay Bayındır, Ennver Valencia ve Luiz Gustavo, sağlık kontrolüne götürüldü.

Karşılaşmada sakatlanan Fenerbahçeli futbolcular Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo hastanede kısa süreli kontrolden geçirildi. Futbolcular daha sonra kafileyle birlikte havalimanına gitti.DHA-Spor Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ

2021-10-30 22:47:10



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