Terk ettiği kocası tarafından öldürülen Nuriye toprağa verildi (2)

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EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, çıkan tartışmanın ardından gittiği baba evinde eşi Nuriye Ünver'i tabancayla vurarak öldüren, kayınpederi, kayınvalidesi ve eşinin babaannesini yaralayan Ahmet Rufai Ünver, sevk edildiği mahkemece 'kasten öldürme ve yaralama' suçundan tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-10-30 23:53:50



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