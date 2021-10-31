Konya'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, 24.00 sıralarında Konya Ankara karayolu Ömeranlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman O. (39) idaresindeki 06 M 0011 plakalı otomobil ile Kamil E. (32) idaresindeki 06 BTB 454 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 06 M 0011 plakalı otomobilin sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Özcan Ö (40) ile diğer araç sürücüsü ve yanında bulunan Necati İ. (33) yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Kulu ve Cihanbeyli ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.