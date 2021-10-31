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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da Kızılay Haftası kutlanıyor

İHA

Konya’da Kızılay Haftası kutlanıyor

Konya’da Kızılay Haftası kapsamında "Haftalara, aylara, yıllara sığmayan iyilik için gönüllü ol" temasıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.
Türkiye'de her yıl 29 Ekim 4 Kasım tarihleri arası kutlanan Kızılay Haftası Konya’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Konya Kızılay Şubesi tarafından; yardımlaşma bilincinin oluşturulması, Kızılay'ın karşılıksız sunduğu hizmetlere kamuoyu desteğinin sağlanması ve gönüllü ordusuna yeni neferlerin katılmasını teşvik etmek amacıyla "Haftalara, aylara, yıllara sığmayan iyilik için gönüllü ol" temasıyla yürüyüş düzenlendi. Kızılay gönüllüleri, Kılıçararslan Şehir Meydanından başladıkları yürüyüşü Alaaddin Tepesini dolaşarak Kayalı Park mevkisinde sonlandırdı.

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Kızılay Konya Şubesi Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Kurulduğu 1868 yılından bu yana ayrım gözetmeksizin insan ıstırabını dindirmek ilkesiyle hareket eden Kızılay, toplumsal dayanışma ve sosyal refahı arttırmak, muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi görevlerin yanı sıra kan, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik ve mineralli su işletmeleri alanlarında da faaliyet gösteriyor. Geçen yıl Covid19 pandemisinin gölgesinde EBA TV aracılığıyla faaliyetlerini öğrencilere anlatan Kızılay, bu yıl Konya da genç nesilleri farklı etkinliklerle bir araya getiriyor. Halkın sağduyusunu, vicdanını, hoşgörüsünü, şefkatini ve iyilik severliğini insanlığa hizmete dönüştürmekten haz duymak olarak tanımlanan Kızılaycılık, ilke ve değerlerini ülke genelinde yaygınlaştırarak yeni iyilik dervişlerini topluma kazandırmayı hedefliyor. Kızılay Haftası’nda yapılan etkinliklerle de 1943 yılından bu yana Kızılaycılık kültürü yaşatılmaya çalışılıyor" dedi.

"Kızılay Haftası’nda 'gönüllülük' teması işleniyor"
Bu yıl Kızılay Haftası boyunca “haftalara, aylara, yıllara sığmayan iyilik için gönüllü ol” teması kapsamında çocuk ve gençler için renkli etkinlikler ve bilinçlendirici faaliyetler düzenlendiğini ifade eden Üzülmez, "Şu anda Konya da 5 binden fazla gönüllüsü bulunan Kızılay’ın Aralık 2020’de devreye alınan yeni gönüllü yönetim sistemi gonulluol.org’un tanıtılmasının ardından '2021 gönüllülük yılı' ilan edilerek yıl boyunca gönüllülük çalışmalarını arttıracak çeşitli faaliyetler ve uygulamalar hayata geçirildi. 2021 Gönüllülük Yılı’nda Kızılay Haftası’nın ana teması ise 'gönüllülük' üzerine inşa edildi" diye konuştu.
Yürüyüşün ardından Kayalı Park'ta kurulan stantlar ile Kızılay’ın faaliyetleri anlatılarak gönüllü kazanımı sağlanmaya çalışıldı. Etkinlikler kapsamında, Kızılay sergisi ziyaretçilerini beklerken, Kızılay’ın kan verme stantları da hafta boyunca kan bağışında bulunmanın önemine dikkat çekecek.

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