`31 Ekim Dünya Tasarruf Günü´nde tasarruf hakkında bilgi verdiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

`31 Ekim Dünya Tasarruf Günü´nde tasarruf hakkında bilgi verdiler

DHA

`31 Ekim Dünya Tasarruf Günü´nde tasarruf hakkında bilgi verdiler


DUYGU KARAKOÇ / KONYA, (DHA) MERAM Elektrik Perakende Satış A.Ş. (MEPAŞ), `31 Ekim Dünya Tasarruf Günü´ nedeniyle müşteri ilişkileri merkezlerine gelen aboneleri, enerji tasarrufu konusunda bilgilendirdi.MERAM Elektrik Perakende Satış A.Ş. (MEPAŞ), enerji ihtiyacının giderek arttığı son dönemde müşterilerine yönelik enerji tasarrufu hakkında çeşitli uygulamalarda bulunuyor. `31 Ekim Dünya Tasarruf Günü´ nedeniyle müşteri ilişkileri merkezlerine gelen aboneleri, enerji tasarrufu konusunda bilgilendirdi. Enerji tasarrufu yetkilileri tarafından bilgilendirilen müşterilere günün anısına tasarruf ampulü de hediye edildi.`TASARRUF UYGULAMAMIZLA FATURALARI AŞAĞIYA İNDİRMENİN YOLUNU GÖSTERİYORUZ´Müşteri İlişkileri ve Operasyonlar Müdürü Fatih Yetimoğlu, enerjiyi nasıl tasarruflu kullanmaları konusunda bilgilendirdiklerini abonelerinin faturalarında tüketim miktarında azalmalar olduğunu belirtti. Yetimoğlu, şunları söyledi:"MEPAŞ olarak enerji tasarrufuyla alakalı birçok konu üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Amaçlarımızdan birisi, bir enerji şirketi olarak satış gerçekleştirmenin dışında, enerjiden nasıl tasarruf etmeliyiz gibi bilgilendirmeler yaparak enerji tasarrufu konusunda farkındalık yaratmak. Hizmet alanımızda yer alan Müşteri Hizmetleri Merkezlerimizde, enerji tasarrufu konusunda yetkili çalışanlarımızı konumlandırdık. Enerji tasarrufu konusunda yetkili arkadaşlarımız da, faturasına itiraz eden ya da faturalarıyla ilgili bilgi almak isteyen kişilere enerji tasarrufuyla ilgili neler yapabilecekleri hakkında bilgiler veriyor. Aynı zamanda internet sitemizde elektrik kullanıcılarının enerji tasarrufunu nasıl yapacağıyla ilgili ipuçları yer alıyor. Fatura tutarlarıyla ilgili evde kullanmış oldukları elektrikli ev aletlerinde kullanım sıklığına göre ne kadar tasarruf edebileceklerini hesaplayacakları modülümüz var. Bu şekilde de fatura tutarlarını daha aşağıya indirmenin yolunu bulmuş oluyorlar. Dünya Tasarruf Günü´nde bir farkındalık yaratmak istedik. Bu amaçla, Müşteri Hizmetleri Merkezlerimizi ziyaret edenlere enerji tasarrufu yetkilisi arkadaşlarımız tarafından bilgilendirmeler sağlandı. Tasarruf gününün farkındalığını arttırmak açısından da naçizane olarak enerji tasarrufu ampulü hediye etmeye çalıştık. Bundan sonraki süreçlerde, enerji tasarrufuyla alakalı projelerimiz gelişerek devam edecek. Hem doğayı koruyan, hem de enerji tasarrufu mottomuzla ilerlemeyi düşünüyoruz."DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez İSTANBUL (DHA)
2021-11-01 10:09:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
PANKOBİRLİK’te Konuk görevi Erkoyuncu’ya devretti
YEREL HABERLER PANKOBİRLİK’te Konuk görevi Erkoyuncu’ya devretti
Konya’da Kızılay Haftası kutlanıyor
YEREL HABERLER Konya’da Kızılay Haftası kutlanıyor
2 otomobilin stepnesinde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER 2 otomobilin stepnesinde 3 kilo uyuşturucu ele ...
Konya’da Hristiyanların kutsal kenti “Listra Antik Kenti” kazıları başlıyor
YEREL HABERLER Konya’da Hristiyanların kutsal kenti “Listra Antik ...
Geleneksel Türk ve İslam Sanatlarının kalbi Karatay'da atacak
YEREL HABERLER Geleneksel Türk ve İslam Sanatlarının kalbi ...
Konya'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Terk ettiği kocası tarafından öldürülen Nuriye toprağa verildi (2)
YEREL HABERLER Terk ettiği kocası tarafından öldürülen Nuriye ...
Başkan Özgökçen: “Konyaspor futbol olarak daha iyi yerlere gelecektir”
YEREL HABERLER Başkan Özgökçen: “Konyaspor futbol olarak daha iyi ...
Vitor Pereira: “Takımım 2-0'dan sonra bloke olmuş gibiydi”
YEREL HABERLER Vitor Pereira: “Takımım 2-0'dan sonra bloke olmuş ...
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçının ...
Altay, Valencia ve Gustavo sağlık kontrolüne götürüldü
YEREL HABERLER Altay, Valencia ve Gustavo sağlık kontrolüne ...
İlhan Palut: “Çok değerli bir 3 puan aldık”
YEREL HABERLER İlhan Palut: “Çok değerli bir 3 puan aldık”
Fatih Özgökçen: Seyir zevki yüksek futbol oynayacağımızı söylemiştik
YEREL HABERLER Fatih Özgökçen: Seyir zevki yüksek futbol ...
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: 2-1
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: 2-1
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 - Fenerbahçe: 1 ...
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe ( EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe ( EK ...
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe (EK ...
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 - Fenerbahçe: 0 ...
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe (EK ...
Polisten kaçan araçtan 24 kilo 600 gram eroin çıktı
YEREL HABERLER Polisten kaçan araçtan 24 kilo 600 gram eroin çıktı
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 - Fenerbahçe: 0 ...
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçından notlar
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçından ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.