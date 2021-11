Mağarada olgunlaşan peynirler 5 ay sonra şölenle çıkarıldı

5 ay önce deri tulum ve bidonlara doldurularak olgunlaşması için mağaraya koyulan peynirler, düzenlenen şölenle çıkarıldı. Mağaradan peynirini almaya gelen vatandaşlar, gelenek haline getirdikleri bu lezzeti başka bir yerde bulamayacaklarını kışlık peynirlerini bu şekilde hazırladıklarını ifade etti.

Konya’nın Meram ilçesine bağlı Kızılören Mahallesinde vatandaşlar her yıl Haziran ayı başında deri tulum ve bidonlara doldurdukları peynirleri olgunlaşması için mağaraya bırakıyor. Başta mahalleli olmak üzere çevre mahallelerden de gelenlerin bıraktığı yaklaşık 50 ton peynir mağarada olgunlaşıyor. 150 gün kadar mağarada bekletilen peynirler, olgunlaşma mesaisini tamamladıktan sonra düzenlenen şölenle mağaradan çıkartılıyor. Mağara önünde sıraya giren vatandaşlar ismi okunduğunda gelip peynirini alıyor. Mağarada olgunlaştırılan peynirlerin büyük çoğunluğunu vatandaşlar kendi ihtiyaçları için kullanıyor. Satışı yapılan peynirler ise 70 ila 80 lira arasında fiyatlardan alıcı buluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi de geçen yıl başlattığı ve bu yıl ikincisini düzenlediği etkinlikle Tulum Peyniri Çıkartma Şöleni’ni kutladı. Bu yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından Kızılören’de bulunan mağaralara nitelik ve kalite analizleri yapmak ve ürün geliştirmek maksatlı 50 kilogram peynir koyuldu. Tulum Peyniri Çıkarma Şöleni’nde çıkarılan peynir vatandaşlara ikram edildi.



"Bu bizim yıllardır devam eden bir geleneğimiz"

Kızılören Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Atar, “Meram ilçesi Kızılören Mahallesi olarak 2021 yılı peynir festivalini açtık. Bu bizim yıllardır devam eden bir geleneğimiz. Biz 5 ay önce mağaraya peynirleri bıraktık. 5 ay sonra biz mağaradan açılışı yaptık. Vatandaşlar peynirlerini alıyor, bazıları peynir alıyor evine yiyeceği kadar götürüyor. Vatandaşlar Konya’nın her yerinden geliyor. Konya merkez ve köylerimizden gelenler var. 5 ay boyunca bu şeklide durur. Haziran ayında buranın bekçisi tutulur 5 ay peynirler mağarada bekler" dedi.

Her yıl peynirlerini mağaraya bırakan Mustafa Ceylan, "Burada mağarada peynir olgunlaşır, kaynar peynirler lezzetli bir hal alır. Her sene buraya bırakırız" ifadelerini kullandı.

Kızılören Mahallesi sakinlerinden Ali Bardakçı, "5 ay kadar burada duruyor. Sağlıklı olması için biz buraya bırakırız. Daha sonra peynirleri gelecek seneye kadar tüketiriz" şeklinde konuştu.

Yıllardır peynir geleneğine devam eden Sefaköy Mahallesi sakini Ramazan Şanlı, "Biz buraya daha sağlıklı olsun diye mağaraya bıraktık. Burada herkes memnun oluyor. Biz buradan daha çok memnun olmayı isteriz, yani ilerleyen yıllarda da buraya gelmek isteriz. Biz buraya peynir getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

