Kombassan Holding'in kurucusu Haşim Bayram, son yolculuğuna uğurlandı

Yasin URAL/KONYA, (DHA)KONYA'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kombasan Holding'in kurucusu Haşim Bayram'ın (70) cenazesi, toprağa verildi.
1989 yılında Konya merkezli Kombasan'ı kuran ve şu an 'Bera' adıyla faaliyet gösteren holdingin uzun süre yönetim kurulu başkanlığını yapan Haşim Bayram, dün koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bayram'ın cenazesi, bugün Hacıveyis Camii'nde kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi. Bayram'ın eşi Emine Bayram da 23 Ekim'de koronavirüsten hayatını kaybetmişti.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Yasin URAL
2021-11-01 16:45:15
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