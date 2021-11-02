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Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek


Hasan DÖNMEZDuygu KARAKOÇ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ''Polatlı-Yunak-Akşehir projesinin tamamının hizmete sunulmasıyla Akşehir, Ankara´ya bölünmüş yol ağıyla bağlanacak. Böylece, Ankara-Antalya arasında alternatif bir güzergah hizmete sunulacak" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya'nın Akşehir ilçesinde yapımı tamamlanan Polatlı-Yunak-Akşehir devlet yolunun Akşehir-Yunak arasındaki 21 kilometrelik kısmının açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, bölünmüş yol ağının 28 bin 402 kilometreye çıktığını belirterek, ''2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı, 28 bin 402 kilometreye çıkardık. Osmangazi Köprüsü´nün dahil olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu´nu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü´nün içinde olduğu Kuzey Marmara ile Ankara-Niğde ve Menemen Çandarlı otoyollarını bitirdik. AnkaraNiğde Otoyolu´nu tamamlayarak Edirne´den Şanlıurfa´ya bin 230 kilometre uzunluğunda kesintisiz otoyol bağlantısı tesis ettik. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu ise 567 kilometre artırarak 631 kilometreye yükselttik" dedi.
ANKARA İLE ANTALYA ARASINDA ALTERNATİF GÜZERGAH
Polatlı-Yunak-Akşehir kara yolunun Ankara ile Antalya arasında alternatif bir güzergah olacağını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, ''Akşehir, Konya´nın Ege´ye açılan kapısı konumuyla, tarih boyunca önemli bir ulaşım güzergahı da olmuştur. Bu nedenle Akşehir´in bölgedeki yerleşkelere ve Polatlı üzerinden başkent Ankara´ya yüksek standartlı bağlanması çalışmaları kapsamında 'Akşehir-Yunak-Ankara İl Sınırı Yolunu' projelendirdik. Açılışını yapacağımız Akşehir Anayol Köprülü Kavşağı ve Akşehir-Tuzlukçu Yolu, 94,6 kilometre uzunluğundaki Polatlı-Yunak-Akşehir projesi içerisinde yer alıyor. Akşehir-Tuzlukçu ayrımı arasında kalan 21 kilometrelik kesim 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamlandı. Polatlı-Yunak-Akşehir projesinin tamamının hizmete sunulmasıyla Akşehir, Ankara´ya bölünmüş yol ağıyla bağlanacak. Böylece, Ankara-Antalya arasında alternatif bir güzergah hizmete sunulacak'' diye konuştu.
ÇEVREYE BIRAKILAN EGZOZ EMİSYONU 2 BİN 100 TON AZALACAK
Projenin detayları hakkında bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:
''Proje kapsamında; 85 metrelik Akşehir Anayol Köprülü Kavşağı, 29 metrelik Devlet Demir Yolları üst geçidi, 23 metrelik Adıyan Köprüsü ve 35 metrelik Yunak Kavşak Köprüsü ve bağlantı yolları da yer alıyor. Ayrıca, (Akşehir-Yunak) Ayrımı-Tuzlukçu İl Yolu´nun 2 kilometresi bölünmüş, 6 kilometresi tek yol olmak üzere 8 kilometrelik kesimi de bitirildi. Hayata geçirdiğimiz projeyle Doğu-Batı aksında bölünmüş yol ağı üzerinde yer alan Akşehir´in Kuzey-Güney yönündeki ulaşım ağını da bölünmüş yol haline getirerek bölgedeki ulaşım standardını artırdık. Yeni yapılan alt geçitlerle, menfezlerle ve kavşaklarla hızlı, güvenli ve konforlu bir trafik akışı sağladık. Artık trafik yoğunluğundan kaynaklanan beklemeler ortadan kalkacak. Zamandan 5,6 milyon TL, akaryakıttan 5,2 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 10,8 milyon TL tasarruf sağlayacağız. Ayrıca araçların çevreye bıraktıkları egzoz emisyonu da 2 bin 100 ton azaltacağız. Ayrıca, ülkemizde doğu-batı yönünde ulaşım sağlayan iki önemli devlet yolumuz D-200 ve D-300 arasında bölünmüş yol bağlantısı da tesis edilecek. Bölgenin kalkınması ve gelişmesi çok daha hızlı olacak."
Bakan Adil Karaismailoğlu, ulaşıma açılan bölümde test sürüşü de gerçekleştirdi.DHA-Politika Türkiye-Konya / Akşehir Hasan DÖNMEZ Duygu KARAKOÇ
2021-11-02 12:27:39

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