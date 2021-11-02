Konya'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

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Duygu KARAKOÇ/KONYA, (DHA)KONYA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda örgütün kripto haberleşme sistemi 'ByLock' kullandığı ve örgüt içindeki öğrencileri yetiştirmekle sorumlu olduğu öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü FETÖ/PDY'ye soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanan 7 kişiyi tespit etti. Araştırmasını derinleştiren polis, şüphelilerin örgütün evlerinde üniversite öğrencilerini yetiştirmekle sorumlu olduğu ve kapatılan Bank Asya'da hesapları bulunduğunu saptadı. Bugün, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Duygu KARAKOÇ

2021-11-02 12:30:10



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