KTO Başkanı Öztürk, “ihracat yüzde 19,65 oranında artış gösterdi”

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan, Ekim ayı ve ilk 10 aylık ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Konya’nın 2021’in ilk 10 ayında Konya, 2 bin 445 milyar dolar ihracat yaptığını söyleyen Başkan Öztürk, 2021’in tamamında Konya’nın Türkiye ihracatından aldığı payı yüzde 1,5’a çıkartarak 3 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Öztürk, Konya’nın Türkiye ihracatından yüzde 3 pay alan ilk 10 ihracatçı şehir arasında yer alan bir konuma gelmesi için tüm firmalarla işbirliği içinde çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.



“İhracat yüzde 19,65 oranında artış gösterdi”

Başkan Öztürk açıklamasında, “İlimizin Ekim ayı ihracat rakamı 256 milyon 152 bin 134 Dolar olarak gerçekleşmiştir. Konya’nın Ekim’de ihracatı 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 19,65 oranında artış göstermiştir. 2021 yılı ilk on ayını kapsayan Ocak Ekim dönemi ihracat rakamımız da 2 milyar 445 milyon Dolar’dır. 2021 yılı ilk on aylık rakamı, 2020 yılı ilk on aylık rakamı göre Türkiye’nin yüzde 34 artarken Konya’nın yüzde 40,78 artış göstermiştir. İlk 10 aylık rakamla şehrimiz 2020’ye göre ihracatını artırmaya devam etmektedir. Bu rakamla Türkiye ihracatından aldığı payı 1,47 oranına yükselten Konya en fazla ihracat yapan ilk 11 şehir arasında yer almaktadır. 2021’in tamamında Türkiye ihracatından yüzde 1,5 pay alarak 3 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı öngörmekteyiz. Hedefimiz Türkiye ihracatından yüzde 3 pay alarak ilk 10 ihracatçı şehir arasında yer almaktır. Bu hedef için ihracatçılarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm tüccar sanayicilerimize ve firma çalışanlarımıza teşekkür ediyor, baaşrılarının devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Konya Ticaret Odası olarak ihracat artışı, ihracatçı firma sayısınına artışı konularında programlı olarak çalışmaya devam ettiklerini ifade eden KTO Başkanı Selçuk Öztürk, oda bünyesinde kurdukları listofcompany.com internet sitesi ile Konya’nın tüm ihracatçı firmalarına dünyanın dört bir köşesinden erişimi mümkün hale getirildi. Konya’nın sektörlerini ve firmların ürünlerini bu sayede tüm ülkelerden firmaların tanıtımına sunduklarını ifade etti.

