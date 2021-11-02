Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Bosna Hersek Mahallesine kazandırılacak olan Selçuklu Şehir Kütüphanesi tamamlanıyor.

Selçuklu’da üniversite öğrencilerinin milli ve manevi değerlere bağlı bir şekilde geleceğe hazırlanmaları için Selçuklu Belediyesi tarafından yaptırılan Şehir Kütüphanesi tamamlanıyor. Selçuklu’ya 90 adet kütüphane kazandıran Selçuklu Belediyesi, Selçuklu Şehir Kütüphanesiyle örnek çalışmalarını taçlandırmaya devam ediyor. Bosna Hersek Mahallesi’nde yapımı büyük oranda

tamamlanan kütüphane farklı yaş gruplarındaki öğrencilere hitap edecek. Öğrencilerin sosyal, kültürel, eğitim programlarının yanı sıra kariyer yaşamlarına da destek olarak onları geleceğe en iyi şekilde hazırlama noktasında önemli bir boşluğu dolduracak olan Selçuklu Şehir Kütüphanesi, 4 bin 400 metrekare alanda bodrum, zemin ve 3 kattan oluşacak. Konya’da ilk olacak uygulama kapsamında kütüphane içerisinde çocuk kütüphanesi, çalışma alanları, konferans salonu, etüt salonu, öğrencilerin keyifli zaman geçirmelerini sağlayacak oyun salonu gibi donatılar yer alacak.



“Gençlerimize özel bir ortam hazırlıyoruz”

90 kütüphane ile eğitime desteklerini sürdürdüklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak her zaman önceliğimiz eğitim. Eğitim anlamındaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Selçuklu ilçemizde 90 adet kütüphaneyle en çok kütüphaneye sahip olan ilçeyiz. Bugün burada yeni nesil kütüphanemizin yapımını da devam ettiriyoruz. Gençlerimizin 24 saat hizmet alabilecekleri, burada hem çalışmalarını yapabilecekleri hem de istedikleri kitaba

ulaşabilecekleri özel bir ortamı gençlerimiz için hazırlıyoruz. İnşallah kütüphanemizin inşaat faaliyetlerini tamamlayıp 2022 yılının başında da gençlerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.