Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek (2)



'BİZDEN AKIL ALMAK İÇİN BURAYA GELİYORLAR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya'da Polatlı-Yunak-Akşehir yolunun açılışının ardından AK Parti Akşehir İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kente 19 yılda 17 milyar 731 milyon lira yatırım yapıldığını belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi:

''Türkiye´de büyük işler yaptık, Konya da bundan nasibini bundan fazlasıyla aldı. Bu yatırımlar tabii ki yetmez. Konya çok şeyi hak ediyor, projelerimizi artırarak devam edeceğiz. Konya´nın alt yapısına son 19 yılda tam 17 milyar 731 milyon lira para harcadık. Konya´da bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden alıp yüzde 647 arttırarak, 1247 kilometreye ulaştırdık. Devam eden projelerde bu çokça artacak. Yine 2003´te 97 kilometre sadece beton asfalt sıcak karışımı yol varken şu an bin 236 kilometre sıcak kaplamalı yol var bunları da arttırarak devam edeceğiz. Şu anda çalışmalarımızı burada bırakmadık, devam eden çalışmalarımız var. Konya genelinde 15 ayrı kara yolu çalışması devam ediyor. Bunların toplam maliyeti 6 milyar 110 milyon lirayı aşıyor.''

Diğer ülkelerden projeler hakkında bilgi almaya gelenlerin olduğunu aktaran Karaismailoğlu, ''Son 19 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız bu destansı mücadele, destansı yatırımlar artarak devam edecek. Dünyanın gıpta ile baktığı bütün projeleri tek tek bitirdik. Dünyaya örnek oldu bizim bu bütün projelerimiz. Gelişmekte olan bütün ülkeler, Türkiye´deki bu değişimin nasıl olduğunu, buradaki edindiğimiz bilgi, beceri ve tecrübemizi öğrenmek için bizden akıl almak için buraya geliyorlar. Biz de dost ve kardeş ülkelerimizin hepsine yardımcı oluyoruz. Alt yapı yatırımlarının sonucunda Türkiye´deki hem müteahhitlik sektörü, hem mühendislik sektöründe, hem de teknoloji açısından Türkiye´de çok önemli mesafeler kaydetti. Biz de artık gelişen bu mühendislik ve teknolojiyi dünyaya ihraç etmeye başladık. Dünyanın pek çok yerinde Türk mühendisler ve müteahhitler çalışmakta. Gelişmekte olan bütün ülkelerin alt yapılarında görev almaktalar. Bu da Türkiye´nin önemli bir kazancı olmuştur´' dedi.

DHA-Politika Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ Duygu KARAKOÇ

2021-11-02 13:56:27



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