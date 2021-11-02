Rehabilitasyon merkezinde engelli kişiye 'kayıtsız' kalınmasına soruşturma (2)



' GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA' SUÇUNDAN SORUŞTURMA

Konya'da Ereğli Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde, koridorda yere düşen bedensel engelliye kurum görevlilerinin kayıtsız kalması olayıyla ilgili Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. S.T.'nin yere düşmesiyle ilgili kovuşturmaya yer olmadığı belirtilen açıklamada, ''Yapılan incelemede; 28.07.2021 günü Ereğli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde kalmakta olan S.T. isimli şahsın kurum içerisinde düşerek yaralanması olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma yürütüldüğü, S.T.'nin yaralanmasının kazaen olduğu anlaşılması üzerine olay ile ilgili kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği'' denildi.

Ancak personelin kayıtsız kalmasıyla ilgili re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, ''İlgili personeller hakkında 'Görevi kötüye kullanma' (TCK 257) ve 'Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi' (TCK 98) suçlarından re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2021-11-02 16:23:42



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