Taş ocağından hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde taş ocağından çeşitli malzeme ve kepçe adaptörü kimliğini çalan şüpheliler yakalandı.

Olay, 26 Ekim Salı günü 14.00 sıralarında Cihanbeyli ilçesi Kırkışla Mahallesinde bulunan bir taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlter Burak Tutumlu'ya ait taş ocağı bahçesinden toplamda 21 bin lira değerindeki 5 adet bant dinamosu, 14 adet palet ile 13 adet kepçe adaptörünün kimliğinin çalındığını fark eden işletme sahibi ve çalışanlar durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmada, kamera kaydı ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından yapılan incelemede hırsızlık olayına karışan şahısların K.K., O.K. ve E.K. olduğu tespit edildi. JASAT Timi tarafından düzenlenen operasyonla şüphelilerden K.K. ve O.K. Cihanbeyli ilçesindeki adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Buradan Jandarma Karakoluna getirilen şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenilirken, adreste bulunamayan E.K'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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