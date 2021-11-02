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Bakan Karaismailoğlu: “Ulaşım ve haberleşme alanları için 1 trilyon 131 milyar 400 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık”

İHA

Bakan Karaismailoğlu: “Ulaşım ve haberleşme alanları için 1 trilyon 131 milyar 400 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 20032021 yılları arasında Türkiye’deki ulaşım ve haberleşme alanları için 1 trilyon 131 milyar 400 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını belirtti.
Karayolları açılışları ve ziyaretler için Konya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beyşehir Çevre Yolu Açılış Töreni’ne katıldı. Burada konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, Beyşehir’de çevre yolunu açmanın sevincini ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını dile getirerek, “Şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki; hükümetimiz döneminde, başta karayollarımız olmak üzere, tüm ulaşım modlarındaki yatırım ve atılım hamlemiz hız kesmeden devam ediyor. 19 yıldır, milletimizin desteğiyle kesintisiz süren AK Parti iktidarı, büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle her alanda gerçekleştirilen reform hamlelerinin birleştiricisidir. AK Parti ile yakalanan istikrar sayesinde ülkemiz, ekonomiden üretime kadar pek çok alanda Cumhuriyet tarihinin en parlak yıllarını yaşadı. Yaşamaya da devam ediyor. İşte bu reform hareketleri sayesinde ülkemiz; ulaştırma ve haberleşme başta olmak üzere her alanda, daha güçlü yarınlara, yeni yatırımlara, daha çok istihdam imkanına, gençlerimiz için aydınlık bir geleceğe hazırlanıyor. Bakanlığımızın sorumluluğunda gerçekleştirilen yatırımlar da bu süreçte kritik önem taşıyorlar. Birileri 19 yıl boyunca yakaladığımız istikrarı bozmak için her türlü cenah ile iş birliği arayışında olurken bizler, 20032021 yılları arasında ülkemizdeki ulaşım ve haberleşme alanları için 1 trilyon 131 milyar 400 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık. Vatandaşlarımızın daha rahat, güvenli ve hızlı yolculuk yapabilmelerini sağlamak amacıyla, otoyol uzunluğumuzu, iki katından fazla artırarak, 3 bin 532 kilometreye çıkarmanın haklı sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Derin vadi ve coşkun akarsularımızı köprü ve viyadüklerle aştık. Aşmaya da devam edeceğiz inşallah. Köprü ve viyadük uzunluğunu 708 kilometreye çıkardık. Geçit vermeyen dağları ise tünellerle aşmasını bildik. 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 631 kilometreye çıkardık. Devam eden yatırımlarımızla bu sayılar çok daha artacaktır” dedi.

“Ülkemiz için büyüme beklentileri yüzde 8’in üzerindedir”
Türkiye’yi ve dünyayı etkisi altına alan pandemi süreçlerinde Sağlık Bakanlığı’nın öngördüğü tedbirleri alarak, yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini kaydeden Karaismailoğlu, “Yaklaşık iki yıldır, hükümetimizin yerinde ve zamanında aldığı üretim ve yatırım kararlarıyla 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7, ikinci çeyreğinde ise yüzde 21,7 büyüyerek dünyanın önde gelen ülkeler arasında yer aldık. Yıl sonunda ise rekabetçi gücüyle yabancı yatırımcıların ilgisini çeken ülkemiz için büyüme beklentileri yüzde 8’in üzerindedir. Çin ve Hindistan’ın ardından OECD’de en çok büyüyen üçüncü ülke olmak için çalışıyoruz. Bu rakamlar, ülkesine, milletine ve işine aşık olanların ve canlabaşla bu yola baş koyanların yapabilecekleri işlerin göstergesidir” şeklinde konuştu.
Beyşehir’de çevre yolu açılışının coşkusunu yaşadıklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Tarım, ticaret ve endüstrinin büyüyen ilçesi Beyşehir’in karayolu trafiğini rahatlatacak olan Beyşehir Çevre Yolumuz; 8,3 kilometre uzunluk ile birlikte 5 adet hemzemin kavşak ve 14 adet kutu menfez ve 2 adet alt geçitten oluşuyor. Beyşehir Çevre Yolumuzun platform genişliği 26 metredir. Dört şeritli çevre yolumuz, KonyaBeyşehirDerebucakAntalya Yolu’nun Beyşehir geçidini rahatlatacaktır. Aynı zamanda, bölgenin transit karayolu geçişini ilçe dışına alarak, daha güvenli, daha hızlı ve konforlu ulaşıma kavuşuyoruz. Projemizin hayata geçmesi trafik yoğunluğunu ve beklemeler ortadan kaldıracak. Böylece, zamandan 3,8 milyon lira, akaryakıttan 500 bin lira olmak üzere; yıllık 4,3 milyon lira tasarruf sağlayacağız. 202 ton karbon emisyon azalımı sağlayacak çevre yolumuz aynı zamanda, göller yöremizin turizmine de ciddi anlamda canlılık katacaktır. Konya’da devam eden karayolu çalışmalarında, yüklenicisinden mühendisine, işçisinden tedarikçisine kadar emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yaptığımız ve yapacağımız tüm yatırımlara, Beyşehir ve Konya halkı fazlasıyla layıktır. Hükümetlerimiz, 2003 yılından bu yana, halkımıza hizmet etmeyi ve hizmetlerini aşkla, heyecanla sürdürmeyi amaç edindi. ‘İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanlardır’ inancımızla bir kez daha ‘Durmak yok, yola devam’ diyoruz. Çevre yolumuz siz değerli Beyşehirlilere hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

"15 yıl önce Konya’da 200 kilometrenin altında yol vardı, şu anda bin 200 kilometrenin üzerinde bölünmüş yolumuz var"
Konya Valisi Vahdettin Özkan da, çevre yolunun hayırlı olmasını dileyerek, “Yaşam kalitesinin artırılması yönünde turizm, altyapı ve ulaşım alanında gerçekten büyük hizmetler yapıldı. 15 yıl önce Konya’da bölünmüş yol olarak 200 kilometrenin altında yol vardı. Şu anda bin 200 kilometrenin üzerinde bölünmüş yolumuz var. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı da, “Açılışını icra ettiğimiz yolun fonksiyonu oldukça önemli. Özellikle yaz aylarında trafik hareketliliğinin oldukça yoğun olduğu dönemde bu yolla birlikte inşallah merkezdeki hareketliliğimizi bir nebze hafifletmiş olacak. Bu hizmetlerin yapılmasına vesile olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Çevre yolu da Beyşehir’in günlük trafiğinden yoğunluğu azaltacak bir yol oldu”
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, “KonyaBeyşehir Yolu şu anda çok büyük bir standarda ulaştı. İnşallah Gembos yolunun bağlanmasıyla Antalya’ya alternatif bir yol oluşacak. Bu yapmış olduğumuz çevre yolu da Beyşehir’in günlük trafiğinden yoğunluğu azaltacak bir yol oldu. Emeğinizden dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.
Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ise, “İlçenin konumu ve gelişimine bağlı olarak trafiğini düzenleyen ve ulaşım ağını güçlendiren karayolu yatırımlarıyla desteklenmesi de önem kazanmıştır. Şehir merkezlerimizde yaşanan trafik yoğunluğunu inşa ettiğimiz çevre yollarıyla rahatlatıyoruz. Bir yandan da ulaşım standardını yükselterek vatandaşlarımıza güvenli konforlu ulaşım imkanı kazandırıyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle Beyşehir Çevre Yolu’nun açılışı yapıldı. Karaismailoğlu daha sonra AK Parti Beyşehir teşkilatını, ilçe esnafını ve Eşrefoğlu Camisi’ni ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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