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Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek (4)

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek (4)


'AK PARTİ İLE TÜRKİYE'NİN NELERİ BAŞARDIĞINI İDRAK EDEMİYORLAR'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya'daki programında  'Konya-Beyşehir-Derebucak-Antalya' yolunun Beyşehir geçidinin 8,5 kilometrelik kısmının ulaşıma açılışının ardından AK Parti Beyşehir İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Burada partililere seslenen Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi:
''Hatırlayın, 1994 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Başbakanı Tansu Çiller arasında yaşanan güç mücadelesinin neticesinde siyasi bir kriz meydana geldi. Bu siyasi kriz beraberinde ekonomik krizi getirdi ve 5 Nisan kararları alındı. Döviz kurları bankaların eline bırakılırken, milletin kaderi de maalesef bankaların eline kaldı. Yetmedi; Türkiye, IMF´den mali destek almak zorunda bırakıldı. Ülkemiz, tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya bırakıldı. O günleri yaşamayanlar, AK Parti ile Türkiye´nin neleri başardığını, neleri aştığını ve Türkiye´yi nasıl dünyanın en büyük ve güçlü ülkelerinden birine dönüştürdüğünü tam olarak idrak edemiyor olabilirler. Onlara, geçmişin bu karanlık yüzünü anlatmak, bunların bir daha tekrarlanmaması için boynumuzun borcu. O zamanlar yerli ve milli projeler hayaldi. Türkiye´yi dünyada bir aktöre dönüştürecek yatırımlar için birilerinin oluru gerekirdi. Tabi bir de o günleri yaşayan ama bilmezden gelen, üç maymunu oynayarak milleti yanıltmaya çalışanlar var. Onlara da bir çift lafımız var; ne yaparsanız yapın bu milleti kandıramayacaksınız. Ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan alı koyamayacaksınız. AK Parti ile yeniden iktidar olan milli irade hem içeriden hem de dışarıdan sayısız karanlık el, kirli oyunlar oynamaya çalışıyor. Ülkemizi ve insanımızı; ekonomik krizlerle fakirleştiği, enflasyon karşısında ezildiği, terör ile uğraşarak tüm enerjisini ve gencecik canları kaybettiği, 5 sente muhtaç olduğu karanlık günlere sürmek istiyorlar. Devlet, millet, vatan sevgisi bilmeyenlere rağmen, onların kirli oyunlarına, sayısız müdahale girişimine rağmen, son 19 yılda AK Parti hükümetleri olarak milletimizin nice hayalini gerçeğe dönüştürdük."
Bakan Karaismailoğlu, ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan yatırımlara da değinerek, "Ekonomiden küresel ilişkilere, Türkiye´yi hayal bile edemediği güce, milletimizden aldığımız yetki ve destekle taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz. Özellikle Bakanlığımızın sorumluluk alanındaki 5 sektörümüz için ulaştırma ve haberleşme alanında yaptığımız yatırımlarımız, hayata geçirdiğimiz projelerimiz ile sadece Türkiye´nin yıllardır süren ulaşım ve haberleşme altyapısı problemini de büyük ölçüde çözmedik. Bu yatırımlarla Türkiye´yi küresel ticarette rekabetçi bir güce dönüştürürken, yeni yatırımların merkezi hâline de getirdik. Bunun en somut örneğini yeni yatırımlar için Türkiye´yi tercih eden küresel markalar oluşturuyor. Çünkü artık önemli olan, kesintisiz tedarik zinciri ile sürdürülebilir bir üretimdir."
`AVRUPA´NIN 6´NCI YÜKSEK HIZLI TREN İŞLETMECİSİ OLDUK´
Türkiye´nin dünyada örnek ülkeler arasına girdiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu ''AK Parti´nin icraatları, hizmetleri çuvala sığmaz. Ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden alıp, 28 bin 402 kilometreye çıkardık. 26 olan aktif havalimanı sayımızı 56´ya yükselttik. Doğru sivil havacılık projeleri ile havayolunu halkın yolu yaptık. İnsanımızı yüksek hızlı tren ile tanıştırdık ve dünyanın 8'inci, Avrupa´nın ise 6'ncı yüksek hızlı tren işletmecisi olduk. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çamlıca Kulesi, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi nice dev ulaştırma projelerini tamamladık. Yerli ve millî projelerimizle Türkiye´mizi dünyanın örnek ülkelerinden birine dönüştürdük. Saatte 160 kilometre hıza uygun prototip montajı ve fabrika testleri tamamlanan Milli Elektrikli Hızlı Tren setimizi milletimizin hizmetine sunuyoruz."DHA-Politika Türkiye-Konya / Beyşehir Hasan DÖNMEZ Duygu KARAKOÇ
2021-11-02 19:24:07

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