Selçuk Üniversitesinde 39 ülkeden 800 eser sergilendi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen POMO III (Postmodern) Uluslararası Posta Sanatı Sergisi açıldı. Sergi, 39 ülkeden 700 sanatçıya ait 800 eserden oluşuyor.

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan POMO III (Postmodern) Uluslararası Posta Sanatı Sergisinin açılışına; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken ve Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat ile Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Dalkıran, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Oğuz Karakaya, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Selçuk Üniversitesi binlerce eseri bir araya getirdi

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Postmodern Uluslararası Posta Sanatı Sergisi’ne Türkiye, Afganistan, Bulgaristan, Estonya, Almanya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, İspanya ve Hollanda gibi 39 ülkeden katılım olduğunu belirten Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hikmet Şahin, “2019 yılında açtığımız ilk sergimize 35 ülkeden 925 sanatçı 2 binin üzerinde eser ile katıldı. 2020 yılındaki ikinci sergimiz pandemiden dolayı interaktif olarak yapıldı. Buna rağmen 45 ülkeden 685 sanatçının 850’den fazla eseri sergilendi. Sergimizin onursal başkanlığını kabul eden Rektörümüz Prof. Dr. Metin Aksoy’a teşekkür ederim” dedi.



“800 eseri inceleme imkanı sağlandı”

Sanatsal etkinliklerin eğitimin bir parçası olduğunu dile getiren Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Dalkıran da eğitimle bu tarz etkinliklerin bir araya gelmesiyle bir bütünün oluştuğunu, uluslararası sergilerin çok önemli olduğunu, serginin diğer ülkelerde de tanıtıldığını kaydetti. Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken de “POMO III (Postmodern) Uluslararası Posta Sanatı Sergisi ile dünyanın dört bir yanındaki 700 sanatçının 800 eserini değerlendirme imkanı oluştu. Bu kadar eseri bir arada görmek bizleri mutlu ediyor. Üniversitemize ve tüm insanlığa sağladığı katkıdan dolayı Doç. Dr. Hikmet Şahin’e, akademisyenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

Sergi, 30 Kasım’a kadar açık kalacak.

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