Abisinin böbreğiyle hayata tutundu Konya'da abisinin verdiği böbrekle yeniden sağlığına kavuşan Aliye Kurma, organ nakli için duyarlılık çağrısı yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abisinin böbreğiyle hayata tutundu Konya'da abisinin verdiği böbrekle yeniden sağlığına kavuşan Aliye Kurma, organ nakli için duyarlılık çağrısı yaptı

İHA

Abisinin böbreğiyle hayata tutundu Konya'da abisinin verdiği böbrekle yeniden sağlığına kavuşan Aliye Kurma, organ nakli için duyarlılık çağrısı yaptı

Konya’da yaşayan diyaliz hastası kadın, abisinden nakledilen böbrekle yeniden hayata tutundu. 2011 yılından itibaren 6 yıl boyunca diyalize bağlanan Aliye Kurma, 2017 yılında abisinden nakledilen böbrekle yeniden sağlığına kavuşurken, Organ Bağısı Haftası'nda duyarlılık çağrısında bulundu.
Konya'da anne ve babasıyla birlikte yaşayan ev hanımı 43 yaşındaki Aliye Kurma, 2011 yılında başlayan bulantı, halsizlik ve idrara çıkamama şikayeti sebebiyle hastaneye gitti. Tip 1 diyabet ve böbrek yetmezliği teşhisi koyulan Aliye Kurma, diyalize girmeye başladı. Yaklaşık 6 yıl devam eden diyaliz sürecinde Aliye Kurma ve ailesi böbrek nakli için Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne de başvurarak gelecek müjdeli haberi bekledi. Kurma'nın bu süreçte böbrek naklinin gerçekleşmemesi ve diğer organlarının da tehlikeye girmesi üzerine doktorların tavsiyesiyle aileden nakil yapılmasına karar verildi.

Abisi böbreğini verdi, yeniden hayata tutundu
Annesi ve babasından ilik uyumu sağlamayan Aliye Kurma'nın abisi Zafer Kurma ile ilik uyumu olduğu belirlendi. Bunun üzerine gerekli tetkikler yapılarak 2017 yılı Şubat ayında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde operasyon gerçekleştirildi. Zafer Kurma'dan alınan böbrek, kız kardeşi Aliye Kurma'ya başarılı bir şekilde nakledildi. Abisinin verdiği böbrekle yeniden sağlığına kavuşan Aliye Kurma, diyalize girip nakil beklerken çok zor günler geçirdiğini anlattı. 6 yıl diyalize girdiğini ifade eden Kurma, "Diyalizden önceki süreçte bulantı, halsizlik, zayıflık ve idrara çıkamama gibi rahatsızlıklardan dolayı hastaneye başvurdum ve daha sonra diyalize bağlandım. 6 yıl boyunca diyalize girdim. Diyaliz sürecinde susuzluk çok hat safhadaydı. Su yasak, sıvı yasak, ekstra Tip 1 diyabettim. O yüzden normalde yasak olan her şey daha da çok yasaklandı. Bu süreçte ben suya hasret yaşadım diyebilirim. Benim için gerçekten zor bir süreçti. Diyalize bağlanmak, damar yollarını bulamamak, damar sıkıntılarını çekmek, hastane ve yoğun bakım gibi süreç gerçekten benim için ağır bir imtihandı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvurduk. Orada nakil işlemleri gerçekleşti. 4,5 yıl oldu ve ben yeniden doğmuş gibiyim, suya kavuştum. Yani ikinci bir hayatım oldu. Normal genel durumum düzeldi, normal hayatıma döndüm. Gerçekten bu süreç benim için zor bir aşamaydı ama nakil olduktan sonra ikinci hayatım benim için yeniden doğmuş bir süreçti” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlarımızın organ nakline daha duyarlı olmalarını isterim, vücudumun gerçekten imkanı olsaydı ben bağışlardım”
Aliye Kurma, nakil için 6 yıl beklediğini ancak bu gerçekleşmeyince ailesinin böbrek için seferber olduğunu vurgulayarak, “Bana bu bağışı abim yaptı. 6 yıl boyunca bu sıkıntıyı çektik, organ bağışı bekledik. Abim sağ olsun canıma can kattı. Hani bu süreçte insanların genç olsun, yaşlı olsun, canlı verici olarak duyarlı olmalarını istiyoruz. Çünkü, bir sürü böbrek bekleyen, hakeza kadavradan da bekleyen hastalarımız var. Ama bu süreçte yaşlı ya da genç olsun bütün vatandaşlarımızın organ nakline daha duyarlı olmalarını isterim. İmkanı olanlar birbirlerine uyumlu organ vererek, cana can katsınlar, organ bağışı yapsınlar. Benim kendi vücudumun gerçekten imkanı olsaydı ben bağışlardım. Kimse duyarsız kalmasın, bu devletimiz için de, milletimiz için de hem maddi hem de manevi yardım olur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da “1. Uluslararası Geleneğimiz, Geleceğimiz Ve Ustalarımız Sempozyumu” başladı
YEREL HABERLER Konya’da “1. Uluslararası Geleneğimiz, Geleceğimiz Ve ...
Selçuk Üniversitesinde 39 ülkeden 800 eser sergilendi
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesinde 39 ülkeden 800 eser sergilendi
Konya’da taksi durakları ve sürücülere “12 kural” denetimi ve bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Konya’da taksi durakları ve sürücülere “12 kural” ...
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek (4)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında ...
Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Bakan Karaismailoğlu: “Ulaşım ve haberleşme alanları için 1 trilyon 131 milyar 400 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Ulaşım ve haberleşme alanları ...
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek (3)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında ...
Taş ocağından hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Taş ocağından hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
Rehabilitasyon merkezinde engelli kişiye 'kayıtsız' kalınmasına soruşturma (2)
YEREL HABERLER Rehabilitasyon merkezinde engelli kişiye 'kayıtsız' ...
Bakan Karaismailoğlu: “Ülkemizdeki gelişen mühendislik ve teknolojiyi artık dünyaya ihraç etmeye başladık”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Ülkemizdeki gelişen ...
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek (2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında ...
Selçuklu şehir kütüphanesi tamamlanıyor
YEREL HABERLER Selçuklu şehir kütüphanesi tamamlanıyor
Meram’da yapılan çalışmalar masaya yatırılıyor
YEREL HABERLER Meram’da yapılan çalışmalar masaya yatırılıyor
Konya'da 2 kişiyi vuran şüphelinin silahı evinin bahçesinde bulundu
YEREL HABERLER Konya'da 2 kişiyi vuran şüphelinin silahı evinin ...
Bakan Karaismailoğlu: “2003 öncesi 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağını 28 bin 402 kilometreye çıkardık”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “2003 öncesi 6 bin 101 ...
Başkan Kağnıcı: "İş adamlarımız şehri ve ülkesi için çalışmaya devam ediyor"
YEREL HABERLER Başkan Kağnıcı: "İş adamlarımız şehri ve ülkesi için ...
KTO Başkanı Öztürk, “ihracat yüzde 19,65 oranında artış gösterdi”
YEREL HABERLER KTO Başkanı Öztürk, “ihracat yüzde 19,65 oranında ...
Konya Büyükşehir’den sel mağduru hayvan üreticilerine destek Atıl araziler ekilerek elde edilen 2 tır arpa Kastamonu'ya gönderildi
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den sel mağduru hayvan üreticilerine ...
Anamas Dağı’nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Anamas Dağı’nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı
Konya'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında ...
Rehabilitasyon merkezinde engelli kişiye 'kayıtsız' kalınmasına soruşturma
YEREL HABERLER Rehabilitasyon merkezinde engelli kişiye 'kayıtsız' ...
Minibüs sazlıkların içine devrildi: 2 yaralı Konya'daki kazada devrilen silah fabrikasına ait minibüsteki av tüfeği malzemeleri başka bir araca taşınarak götürüldü
YEREL HABERLER Minibüs sazlıkların içine devrildi: 2 ...
Takla atan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.