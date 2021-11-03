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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay Belediyesinin kente kazandıracağı yeni aşevi binasının temeli atıldı

İHA

Karatay Belediyesinin kente kazandıracağı yeni aşevi binasının temeli atıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet verecek yeni aşevi binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.
Karatay Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılacak olan yeni aşevi binasının temeli, düzenlenen törenle atıldı. Hacıveyiszade Mahallesi Müverrihhadidi Sokak’ta yapılacak aşevi 3 bin metrekarelik alana inşa edilecek. 8 milyon 675 bin liraya mal edilecek aşevi projesinde yemekhane, 5 adet sebze, meyve ve bakliyat deposu, kesimhane, soğuk hava deposu, dağıtım reyonları, idari bürolar ve toplantı salonu bulunacak.
Projenin temel atması için düzenlenen törende konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak her hafta bir temel ya da bir açılış yaptıklarını vurgulayarak, belediye olarak bereketli günler yaşadıklarını söyledi. Daha önce Kızılay’a arsa tahsis ettiklerini ancak bununla yetinmeyerek yeni aşevi binasının yapımını da üstlendiklerini aktaran Başkan Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak her gün ya bir temel atma ya da bir açılıştayız. Konya’da gerçekten bereketli günler yaşıyoruz. Konya Belediyeleri olarak şehrimizin her sokağında ve her ilçesinde mutlaka en az bir hizmet devam ediyor. Kızılay Konya Şube Başkanımız Hüseyin Üzülmez, bir ziyaretinde bu arsayı bize tahsis ettiniz binasını da yapar mısınız? dedi. Biz de bu hayra vesile olmak istedik ve aşevinin binasını da yapmaya karar verdik” dedi.

“Aşevi kültürünü yaşatmak için harekete geçtik”
Yeni aşevi projesine ayrı bir değer verdiklerini dile getiren Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak bizler de bugün yüzlerce yıllık bu medeniyet yolculuğumuzun önemli kilometre taşlarından birisi olan aşevi kültürünü yaşatmak ve desteklemek amacıyla yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bizler; belediye olarak neredeyse her gün ilçemiz ve insanımız için çok fonksiyonlu tesisler, yollar, okullar veya daha birçok fiziki yatırımlar yapıyoruz. Ancak bu projemize ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu proje, maddi yönünden çok, manevi boyutuyla bambaşka bir proje ve sosyal belediyeciliğin en ince ve en kıymetli ivmesidir. ‘Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’ buyuran Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in hadisi üzerine bizler, bize düşen sorumluluk çerçevesinde hareket ederek hizmet zincirimize en özel halkayı eklemenin mutluluğunu taşıyoruz. Bu anlayış çerçevesinde bugün temelini hep birlikte attığımız aşevimizi 3 bin metrekarelik alana inşa ediyoruz. 8 milyon 675 bin liraya mal edeceğimiz aşevimizde yemekhane, 5 adet sebze, meyve ve bakliyat deposu, kesimhane, soğuk hava deposu, dağıtım reyonları, idari bürolar ve toplantı salonu bulunacak. Şimdiden Aşevimizin Konya’mıza, Karatayımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, buradan istifade edecek hemşerilerimize şifa olmasını, paydaşlarımıza huzur ve esenlik vermesini temenni ediyorum” diye konuştu.
Aşevi binasının Konya’ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden MHP Karatay İlçe Başkan Vekili Ahmet Şalvarcı da Karatay Belediyesi’nin yatırımlarıyla Konya’ya her geçen gün önemli katkılar sunduğunu söyledi.
AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, yeni aşevinin Konya’da ihtiyaç sahiplerinin ocağını ısıtacağını aktararak, “Bu hizmete vesile olan belediye başkanımıza ve Kızılay Konya Şube Başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklide konuştu.

“Yüksek kapasiteli aşevi kimsesizlere de kapılarını açacak”
Konya’ya kazandırılacak Yeni Aşevi binası için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür eden Kızılay Konya Şube Başkanı Hüseyin Üzülmez ise aşevi binası hizmete girdiğinde kimsesizlere de hizmet vereceğini söyledi. Hüseyin Üzülmez, “Karatay Belediyemiz bize bu arsayı tahsis etmişti. Hasan Kılca Başkanımıza da durumumuzu arz edince biz buraya hayra ortak olalım dedik ve bugün aşevi binasının temelini böylelikle atmış oluyoruz. Kızılay’ın bir aşevi mevcut. Yaklaşık 100 yıldır bu aşevinde günlük 500 kişiye yemek çıkarıyoruz. Ancak yaşadığımız pandemi sürecinde bu rakam 2 bin binlere kadar çıktı. Binamız yetersiz hale geldi. Bu açıdan şartlarımız zordu. İnşallah yeni aşevinde günlük 2500 kişilik ihtiyaç sahiplerine yemek çıkacak. Olağanüstü durumlarda da bu rakam 5 bin ile 6 bine kadar ulaşabilecek. Projemizin içinde şöyle bir önemli bir detay da var, kimsesizlerin, evsizlerinde 80 kişilik bir yemek yeme yeri de olacak” dedi.

“Konya’nın geleneksel yemekleri de yapılacak”
Aşevleri ile ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak istediklerine dikkat çeken Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Konya’ya kazandırılacak olan yeni aşevinde geleneksel Konya yemeklerinin usta aşçıların elinden çıkacağını ifade etti. Kızılay olarak hayra ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti belirten İbrahim Altan, “Bugün Konya’da böyle güzel bir hayra ortak olmaktan dolayı çok mutluyum. Belediye Başkanımıza ve Şube Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizler de bu işe ortak olmuş olduk. Burası Kızılayımızın 30’uncu aşevi olacak. Türkiye’nin her tarafında Ağrı’dan Edirne’ye Samsun’dan İskenderun’a aşevimiz var. Günlük 36 bin kişiye her gün yemek çıkıyor. Olağanüstü durumlarda kapasitemiz birkaç katına çıkabiliyor. Bunun yanında mobil aşevlerimiz var. Aşevlerimizle milletimizin de destekleriyle ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Konya iyiliğin merkezi olmaya devam ediyor”
Konya iyiliğin merkezi olarak anılıyor diyen Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı ise Yeni aşevi binasının da bunun bir kanıtı olduğunu dile getirerek, “Konya hep iyilikle anılmıştır ve iyiliğin yayıldığı yer olmuştur. Konya her alanda olduğu gibi bu konuda da başı çekerek iyiliğin merkezi olmaya devam edecektir. Kızılay da bizim vakıf geleneğimizin bir temsilcisidir. Kızılay Konya’ya Konya’da Kızılay’a çok yakışıyor. Bu iki güzellik birbirini tamamlıyor. Kızılay’ın sadece katılımcılara değil iyilik yapanlara da faydası var. Yani bizim de iyilik yapmaya ihtiyacımız var. İşte Konya bugün bunun bir örneğini ortaya koyuyor. Ben bugün kıymetli eserin meydana gelmesinde emeği olan başta Karatay Belediye Başkanımıza ve Kızılay Konya Şube Başkanımıza teşekkür ediyor. Aşevinin hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Konya’ya kazandırılacak aşevi binası projesinin temeli dualarla atılırken; programa Karatay mülki erkânı, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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