İlçe protokolü aşevinde öğrencilerle birlikte yemek yedi

Konya’nın Akşehir ilçesinde Kızılay Akşehir Şubesi Aşevi tarafından öğrencilere verilen yemek programına ilçe protokolü de katıldı.

Kızılay Haftası kapsamında; Kızılay Akşehir Şubesi Aşevinde verilen öğle yemeğine Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu, Kızılay Akşehir Şubesi Başkanı Yalın Sümer, Kızılay Akşehir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri ve bazı kurum müdürleri katıldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Kızılay Akşehir Şubesi’nin birçok güzel faaliyete imza attığını belirtip, Akşehir Belediyesi olarak bu faaliyetlere destek vermeyi sürdürdüklerini ve Akşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasından da aşevine günlük olarak ekmek desteği verdiklerini söyledi.

Öğrencilerle birlikte sıraya girip, kendi yemeklerini alan ilçe protokolü; Kızılay Akşehir Şubesi’nin öğrenciler ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çok lezzetli yemekleri tertemiz bir ortamda sunduğunu belirterek Kızılay Akşehir Şubesi yönetimini tebrik ettiler.

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