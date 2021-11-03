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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşehir’i Seviyorum Şehrimi Tanıyorum Projesi hayata geçti

İHA

Akşehir’i Seviyorum Şehrimi Tanıyorum Projesi hayata geçti

Konya’nın Akşehir ilçesinde geçtiğimiz yıl korona virüs salgını nedeniyle başlatılamayan ‘Akşehir’i Seviyorum Şehrimi Tanıyorum Projesi’ projesi bu yıl okulların eğitim öğretime açılmasıyla hayata geçirildi.
Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün paydaş olduğu ‘Akşehir’i Seviyorum Şehrimi Tanıyorum Projesi’ geçtiğimiz yıl salgından dolayı başlatılamamıştı. Bu yıl okulların eğitim öğretime açılmasıyla hayata geçirilen proje kapsamında ilçe genelinde eş zamanlı olarak tüm okullarda Akşehir tanıtım filmi izletildi. Akşehir’de yaşayan öğrencilerin Akşehir’in türkülerini, halk oyunlarını ve kültürünü daha yakından tanıması amaçlanan proje; Akşehir’deki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor. 20212022 eğitim öğretim yılı dönemince uygulanacak proje, gerekli görülen iyileştirmeler yapılarak sonraki yıllarda devam ettirilecek. Proje kapsamında; öğrencilerin Akşehir kültürünü tanımaları, şiir yazma becerisi kazanmaları, görsel kompozisyon oluşturma becerisi kazanması, öğrencilerin Akşehir ile ilgili anı biriktirmesi ve öğrencilerin müzik yeteneğinin keşfedilip kullanılması hedefleniyor. Projenin başlamasıyla ilk etapta ilçe genelindeki tüm okullarda eş zamanlı olarak ‘Dünyanın Ortası Gülmecenin Başkenti Akşehir’ isimli Akşehir tanıtım filmi izletildi. Akşehir ilçe protokolü de Akşehir Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesindeki etkinliğe katılarak öğrencilerle birlikte tanıtım videosunu izledi.
Etkinlikte bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, kültürün geleceğin aynası olduğunun altını çizerek “Kültür bir toplumun, bir milletin ayakta kalabilmesi için en önemli ana damardır. Bu nedenle bizler çok zengin ve geniş olan kültürümüze sahip çıkmalıyız. Öncelikle bulunduğumuz şehrin kültürünü bilmemiz lazım” dedi.
Proje ile Akşehir’i içinde yaşayan insanlara şehri ve kültürünü daha iyi tanıtıp, Akşehir dışına gittiklerinde şehri ve kültürünü daha iyi tanıtmalarını sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Akkaya, projenin lojistik desteğini ve ödüllerini Akşehir Belediyesinin sağlayacağını belirtip “Akşehir’imizde 16 adet türkü var. 16 Türkü bugün için belki çoğu ilde bile yok. Bu bizim için büyük bir zenginlik. Ayrıca 8 tane de folklorumuz var. Bunları bilmemiz, yaşamamız ve yaşatmamız, Akşehir’in kültürüne sahip çıkmamız demektir” diye konuştu.
Akşehir Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki etkinliğe; Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Müze Müdürü Sevcan Çavdar, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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