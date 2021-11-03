Baydar: “Öğrenci yurtlarında bu yıla özel olarak kapasite sorunu yaşanmıştır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baydar: “Öğrenci yurtlarında bu yıla özel olarak kapasite sorunu yaşanmıştır”

İHA

Baydar: “Öğrenci yurtlarında bu yıla özel olarak kapasite sorunu yaşanmıştır”

Tüm Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Genel Başkanı Ahmet Baydar, üniversiteyi kazanan 1. sınıf öğrencilerinin kapasitesine hitap eden öğrenci yurtlarının, öğrencilerinin tamamının üniversitelere gelmesiyle bu yıla özel olarak kapasite sorunu yaşandığını belirterek, özel yurtların sektörün kurtarıcısı ve yardımcı elemanı durumunda olduğunu söyledi.
TÜYİSEN Genel Başkanı Ahmet Baydar, ülke gündemini son zamanlarda meşgul eden yurt ve barınma sorunu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunarak, özel öğrenci yurtlarının doluluk oranlarını paylaştı. Öğrenci barınmasının ciddiye alınması gereken bir iş olduğunu ifade eden Ahmet Baydar, “Bedava yemek, bedava yatak vb. vaatlerin sonuçlarını, yakın geçmişte hain FETÖ kalkışmasıyla çok acı bir şekilde gördük. Öğrenci yurtlarının gençlerimizin istikbalini engelleyecek siyasi oluşumlara alet edilmemesi adına kamuoyunun dikkatini çekmek isteriz. Haftalardır, özel öğrenci yurtlarının çok pahalı olduğu ve öğrencilerin barınabileceği yurtlarda yer kalmadığı kamuoyunda paylaşılmaktadır. Konuyla ilgili sektörün temsilcilerinin dışında herkes fikrini beyan etmiştir. Her yıl, o yıl üniversiteyi kazanan 1. sınıf öğrencilerinin kapasitesine hitap eden öğrenci yurtları, öğrencilerinin tamamının üniversitelere gelmesiyle bu yıla özel olarak kapasite sorunu yaşanmıştır” dedi.

"Özel yurt işletmecileri bitme noktasına gelmiştir"
Öğrenci yurtlarının analizinin doğru yapılmasın gerektiğini kaydeden Baydar, “Öğrencilerin üniversite eğitimini alırken tek ihtiyaçları yemek ve barınma değildir. Sosyalleşme de önemli bir ihtiyaçtır. Öğrenci sayısı kadar ücretsiz yurt yapıldığında dahi yurtların dolmayacağı, yurda giriş saatleri ve misafir kuralından dolayı ‘kuralsız konaklamanın’ tercih edileceği tecrübe ile sabittir. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve belediyelerin yeni yeni yurt binalarını faaliyete geçirmesiyle, her türlü siyasi düşünceye uzak olan özel yurt işletmecileri bitme noktasına gelmiştir. Özel yurtlar, sektörün bir nevi kurtarıcısı, yardımcı elemanı durumundadır. Sektör içi büyük önem arz eden özel yurtların devlet tarafından desteklenir hale gelmesi, bu konuda devletin elini güçlendirecek ve yasadışı gelişmelere karşı önlem durumuna götürecektir. Bu vesileyle hem kayıt dışı öğrenciler kayıt altına alınmış olacak, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz gayri ahlaki yapıların, uyuşturucu ve terör gruplarının ortamına bırakılmayacaktır” ifadelerini kullandı.
Yurtların doluluk oranlarının düşünüldüğü gibi olmadığını aktaran Baydar, özel yurtların doluluk oranlarını kamuoyuyla şu şekilde paylaştı:
"İstanbul geneli doluluk oranı (yeni GSB ve İBB yurtlarına gitmek için sözleşmelerini fesheden öğrencilerden dolayı) yüzde 90’a düşmüş ve düşmeye de devam etmektedir, Esenyurt ilçesi doluluk oranı yüzde 60. Ankara geneli doluluk oranı yüzde 90. Adana kız öğrenci yurtları yüzde 35 (KYK ve belediye yurtlarını açılmasından dolayı doluluk oranı düşmüştür ve 5 yurttan ikisi kapanmıştır). Amasya kız ve erkek öğrenci yurtları doluluk oranı yüzde 90. Aydın merkez kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 60 (Başlangıçta yüzde 100 iken sonradan açılan KYK yurtları nedeniyle doluluk oranı düşmüştür), Söke kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 60, Nazilli kız ve erkek öğrenci yurtları doluluk oranı yüzde 20. Bolu merkez kız ve erkek öğrenci yurtları doluluk oranı yüzde 50, Gerede kız ve erkek öğrenci yurtları doluluk oranı yüzde 14. Burdur kız ve erkek öğrenci yurtları doluluk oranı yüzde 50. Bursa merkez kız ve erkek yurtları yüzde 90. Karacabey kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 50. Denizli kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 65 (sonradan açılan KYK yurtları nedeni ile doluluk oranı düşmüştür). Giresun kız öğrenci yurtları yüzde 50. Erkek öğrenci yurtları yüzde 50. Gümüşhane kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 50 (KYK yurtlarının sonradan yerleştirmeleri ile doluluk oranı düşmüştür). Isparta kız öğrenci yurtları yüzde 50. Erkek öğrenci yurtları yüzde 50. İskenderun kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 100. İzmir merkez kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 100. Buca kız öğrenci yurtları yüzde 50. Buca erkek öğrenci yurtları yüzde 100. Bergama kız öğrenci yurtları yüzde 38. Bergama erkek öğrenci yurdu yüzde 40. Karabük kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 50. Kastamonu merkez kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 60. Kocaeli kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 50. (KYK’ların öğrenci alımlarını, öğrenci yurtlarından sonra yaptığı ve GSB genelgesi ile seyrekleştirme yapıldığı için kapasite düşmüştür). Kütahya merkez kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 40, Simav kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 65. Konya kız ve erkek öğrenci yurtları; Selçuklu bölgesi yüzde70, Meram bölgesi yüzde 50. Ordu kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 34 (otellere geçici öğrenci yerleştirme sonucu). Sakarya kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 90. Sinop kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 25. Tokat Erbaa kız öğrenci yurtları yüzde 36. Uşak kız ve erkek yurtları doluluk oranı yüzde 60. Zonguldak merkez kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 60, Ereğli kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 50."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akşehir’i Seviyorum Şehrimi Tanıyorum Projesi hayata geçti
YEREL HABERLER Akşehir’i Seviyorum Şehrimi Tanıyorum Projesi hayata ...
İlçe protokolü aşevinde öğrencilerle birlikte yemek yedi
YEREL HABERLER İlçe protokolü aşevinde öğrencilerle birlikte yemek ...
Karatay Belediyesinin kente kazandıracağı yeni aşevi binasının temeli atıldı
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinin kente kazandıracağı yeni aşevi ...
Tropikal Kelebek Bahçesi turuncu ışıklarla aydınlatıldı
YEREL HABERLER Tropikal Kelebek Bahçesi turuncu ışıklarla ...
Abisinin böbreğiyle hayata tutundu Konya'da abisinin verdiği böbrekle yeniden sağlığına kavuşan Aliye Kurma, organ nakli için duyarlılık çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Abisinin böbreğiyle hayata tutundu Konya'da abisinin ...
Konya’da “1. Uluslararası Geleneğimiz, Geleceğimiz Ve Ustalarımız Sempozyumu” başladı
YEREL HABERLER Konya’da “1. Uluslararası Geleneğimiz, Geleceğimiz Ve ...
Selçuk Üniversitesinde 39 ülkeden 800 eser sergilendi
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesinde 39 ülkeden 800 eser sergilendi
Konya’da taksi durakları ve sürücülere “12 kural” denetimi ve bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Konya’da taksi durakları ve sürücülere “12 kural” ...
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek (4)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında ...
Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Bakan Karaismailoğlu: “Ulaşım ve haberleşme alanları için 1 trilyon 131 milyar 400 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Ulaşım ve haberleşme alanları ...
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek (3)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında ...
Taş ocağından hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Taş ocağından hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
Rehabilitasyon merkezinde engelli kişiye 'kayıtsız' kalınmasına soruşturma (2)
YEREL HABERLER Rehabilitasyon merkezinde engelli kişiye 'kayıtsız' ...
Bakan Karaismailoğlu: “Ülkemizdeki gelişen mühendislik ve teknolojiyi artık dünyaya ihraç etmeye başladık”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Ülkemizdeki gelişen ...
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek (2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında ...
Selçuklu şehir kütüphanesi tamamlanıyor
YEREL HABERLER Selçuklu şehir kütüphanesi tamamlanıyor
Meram’da yapılan çalışmalar masaya yatırılıyor
YEREL HABERLER Meram’da yapılan çalışmalar masaya yatırılıyor
Konya'da 2 kişiyi vuran şüphelinin silahı evinin bahçesinde bulundu
YEREL HABERLER Konya'da 2 kişiyi vuran şüphelinin silahı evinin ...
Bakan Karaismailoğlu: “2003 öncesi 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağını 28 bin 402 kilometreye çıkardık”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “2003 öncesi 6 bin 101 ...
Başkan Kağnıcı: "İş adamlarımız şehri ve ülkesi için çalışmaya devam ediyor"
YEREL HABERLER Başkan Kağnıcı: "İş adamlarımız şehri ve ülkesi için ...
KTO Başkanı Öztürk, “ihracat yüzde 19,65 oranında artış gösterdi”
YEREL HABERLER KTO Başkanı Öztürk, “ihracat yüzde 19,65 oranında ...
Konya Büyükşehir’den sel mağduru hayvan üreticilerine destek Atıl araziler ekilerek elde edilen 2 tır arpa Kastamonu'ya gönderildi
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den sel mağduru hayvan üreticilerine ...
Anamas Dağı’nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Anamas Dağı’nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.