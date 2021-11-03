Baydar: “Öğrenci yurtlarında bu yıla özel olarak kapasite sorunu yaşanmıştır”

Tüm Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Genel Başkanı Ahmet Baydar, üniversiteyi kazanan 1. sınıf öğrencilerinin kapasitesine hitap eden öğrenci yurtlarının, öğrencilerinin tamamının üniversitelere gelmesiyle bu yıla özel olarak kapasite sorunu yaşandığını belirterek, özel yurtların sektörün kurtarıcısı ve yardımcı elemanı durumunda olduğunu söyledi.

TÜYİSEN Genel Başkanı Ahmet Baydar, ülke gündemini son zamanlarda meşgul eden yurt ve barınma sorunu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunarak, özel öğrenci yurtlarının doluluk oranlarını paylaştı. Öğrenci barınmasının ciddiye alınması gereken bir iş olduğunu ifade eden Ahmet Baydar, “Bedava yemek, bedava yatak vb. vaatlerin sonuçlarını, yakın geçmişte hain FETÖ kalkışmasıyla çok acı bir şekilde gördük. Öğrenci yurtlarının gençlerimizin istikbalini engelleyecek siyasi oluşumlara alet edilmemesi adına kamuoyunun dikkatini çekmek isteriz. Haftalardır, özel öğrenci yurtlarının çok pahalı olduğu ve öğrencilerin barınabileceği yurtlarda yer kalmadığı kamuoyunda paylaşılmaktadır. Konuyla ilgili sektörün temsilcilerinin dışında herkes fikrini beyan etmiştir. Her yıl, o yıl üniversiteyi kazanan 1. sınıf öğrencilerinin kapasitesine hitap eden öğrenci yurtları, öğrencilerinin tamamının üniversitelere gelmesiyle bu yıla özel olarak kapasite sorunu yaşanmıştır” dedi.



"Özel yurt işletmecileri bitme noktasına gelmiştir"

Öğrenci yurtlarının analizinin doğru yapılmasın gerektiğini kaydeden Baydar, “Öğrencilerin üniversite eğitimini alırken tek ihtiyaçları yemek ve barınma değildir. Sosyalleşme de önemli bir ihtiyaçtır. Öğrenci sayısı kadar ücretsiz yurt yapıldığında dahi yurtların dolmayacağı, yurda giriş saatleri ve misafir kuralından dolayı ‘kuralsız konaklamanın’ tercih edileceği tecrübe ile sabittir. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve belediyelerin yeni yeni yurt binalarını faaliyete geçirmesiyle, her türlü siyasi düşünceye uzak olan özel yurt işletmecileri bitme noktasına gelmiştir. Özel yurtlar, sektörün bir nevi kurtarıcısı, yardımcı elemanı durumundadır. Sektör içi büyük önem arz eden özel yurtların devlet tarafından desteklenir hale gelmesi, bu konuda devletin elini güçlendirecek ve yasadışı gelişmelere karşı önlem durumuna götürecektir. Bu vesileyle hem kayıt dışı öğrenciler kayıt altına alınmış olacak, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz gayri ahlaki yapıların, uyuşturucu ve terör gruplarının ortamına bırakılmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Yurtların doluluk oranlarının düşünüldüğü gibi olmadığını aktaran Baydar, özel yurtların doluluk oranlarını kamuoyuyla şu şekilde paylaştı:

"İstanbul geneli doluluk oranı (yeni GSB ve İBB yurtlarına gitmek için sözleşmelerini fesheden öğrencilerden dolayı) yüzde 90’a düşmüş ve düşmeye de devam etmektedir, Esenyurt ilçesi doluluk oranı yüzde 60. Ankara geneli doluluk oranı yüzde 90. Adana kız öğrenci yurtları yüzde 35 (KYK ve belediye yurtlarını açılmasından dolayı doluluk oranı düşmüştür ve 5 yurttan ikisi kapanmıştır). Amasya kız ve erkek öğrenci yurtları doluluk oranı yüzde 90. Aydın merkez kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 60 (Başlangıçta yüzde 100 iken sonradan açılan KYK yurtları nedeniyle doluluk oranı düşmüştür), Söke kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 60, Nazilli kız ve erkek öğrenci yurtları doluluk oranı yüzde 20. Bolu merkez kız ve erkek öğrenci yurtları doluluk oranı yüzde 50, Gerede kız ve erkek öğrenci yurtları doluluk oranı yüzde 14. Burdur kız ve erkek öğrenci yurtları doluluk oranı yüzde 50. Bursa merkez kız ve erkek yurtları yüzde 90. Karacabey kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 50. Denizli kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 65 (sonradan açılan KYK yurtları nedeni ile doluluk oranı düşmüştür). Giresun kız öğrenci yurtları yüzde 50. Erkek öğrenci yurtları yüzde 50. Gümüşhane kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 50 (KYK yurtlarının sonradan yerleştirmeleri ile doluluk oranı düşmüştür). Isparta kız öğrenci yurtları yüzde 50. Erkek öğrenci yurtları yüzde 50. İskenderun kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 100. İzmir merkez kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 100. Buca kız öğrenci yurtları yüzde 50. Buca erkek öğrenci yurtları yüzde 100. Bergama kız öğrenci yurtları yüzde 38. Bergama erkek öğrenci yurdu yüzde 40. Karabük kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 50. Kastamonu merkez kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 60. Kocaeli kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 50. (KYK’ların öğrenci alımlarını, öğrenci yurtlarından sonra yaptığı ve GSB genelgesi ile seyrekleştirme yapıldığı için kapasite düşmüştür). Kütahya merkez kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 40, Simav kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 65. Konya kız ve erkek öğrenci yurtları; Selçuklu bölgesi yüzde70, Meram bölgesi yüzde 50. Ordu kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 34 (otellere geçici öğrenci yerleştirme sonucu). Sakarya kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 90. Sinop kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 25. Tokat Erbaa kız öğrenci yurtları yüzde 36. Uşak kız ve erkek yurtları doluluk oranı yüzde 60. Zonguldak merkez kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 60, Ereğli kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 50."

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