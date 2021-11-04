Konya´da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Duygu KARAKOÇ/KONYA, (DHA)KONYA´da, bir araçta yapılan aramada 3 kilo 832 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Meram ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin içinde bulunduğu araçta yapılan aramada ise piyasaya sürülmek üzere 3 kilo 832 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Duygu KARAKOÇ
2021-11-04 10:28:38
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