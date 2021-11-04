Konya’da 3 kilo 832 gram uyuşturucu madde geçirildi

Konya’da polisin bir araçta yaptığı aramada 3 kilo 832 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Zehir tacirleri ve uyuşturucu satıcıları tarafından piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik merkez Meram ilçesinde bir araçta arama yapıldı. Narkotik ekiplerince detaylı incelenen aracın içinden 3 kilo 832 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, araçtaki 4 kişi gözaltına alındı. Yürütülen operasyonda, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek’ suçlarından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıs tutuklandı.

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