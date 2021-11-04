Tabancayla havaya ateş etti, kendisini kilitlediği evde operasyonla gözaltına alındı

Yasin URAL/KONYA, (DHA)KONYA'da havaya ateş edip, polisin geldiğini görünce kendisini evine kilitleyen Faruk A. (35), Özel Harekat polisinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.
Olay, saat 07.30 sıralarında Karatay ilçesi Hacısadık Mahallesi Ayazağa Sokak'taki bir sitede meydana geldi. 5´inci kattaki evinde yalnız olan Faruk A., balkona çıkıp tabancayla havaya ateş etti. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi. Polisin geldiğini gören Faruk A., tabancayla ateş etmeyi sürdürüp kendisini eve kilitledi. Polisin ikna çabaları sonuç vermeyince Özel Harekat polisleri operasyon düzenledi. Gözaltına alınan ve alkollü olduğu öne sürülen Faruk A., polis aracına bindirildiği sırada ''Ben ölmeden hesap, yasa bırakmam. Kimse beni yasaya koyamaz. Abi benim devlete karşı sonsuz saygım var. Namussuzlar diyarından namusluyu öldürerek alıyorlar. Herkes çeksin bunu" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Yasin URAL
2021-11-04 11:43:14
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